Pave Frans under påskemessen: – Fred er ikke mulig uten religionsfrihet

Paven var nylig syk med dobbeltsidig lungebetennelse, og han ledet dermed ikke messen slik han normalt sett gjør.

Det var ventet på forhånd at paven skulle dukke opp for å hilse på folk i løpet av påskemessen. Han tok anledningen til å på nytt kaste lys på den pågående krigen på Gazastripen og ta til orde for våpenhvile.

– Jeg tenker på folket i Gaza, og særlig det kristne fellesskapet der, hvor den grusomme konflikten fortsetter å forårsake død og ødeleggelse og skaper en dramatisk og sørgelig humanitær situasjon, het det i pavens tradisjonelle påskepreken, som ble opplest for ham fra balkongen.

Videre fordømte paven antisemittisme og ga uttrykk for at fred ikke er mulig uten religionsfrihet.

Etter prekenen kjørte han rundt plassen i sin velkjente pavemobil.

Rundt 35.000 mennesker møtte opp på Petersplassen i dag for å markere påsken, som er den viktigste høytiden i den kristne tro.

Møtte J.D. Vance

Pave Frans møtte også USAs visepresident J.D. Vance påskemorgen, opplyser Vatikanet.

De to møttes i pavens residens i Vatikanet for å utveksle påskehilsener, heter det. Paven hilste også på folk i løpet av den tradisjonelle påskemessen i Peterskirken i dag.

Påskemøtet mellom Vance og paven skjer imidlertid i en anspent tid. Visepresidenten, som selv ble katolikk i 2019, har nylig vært på kant med paven som følge av president Donald Trumps planer om å utvise millioner av migranter i USA. Paven har kalt planen en skam.

Konflikten bærer blant annet i at Vance siterte katolsk lære fra middelalderen da han forsøkte å forsvare innvandringspolitikken. Men i et uvanlig åpent brev til amerikanske katolske biskoper tilbakeviste paven de teologiske konseptene Vance brukte, og han kalte Trumps plan for en krise for USA.

– Det som bygges på grunnlag av makt, og ikke på sannheten om alle menneskers likeverdige verdighet, begynner dårlig og vil ende dårlig, sa paven da.

Visepresidenten er i Italia i påskehøytiden og møtte Vatikanets de-facto statsminister Pietro Parolin i går. Da ble krig, politiske spenninger og humanitære kriser tema, og migranter, flyktninger og fanger sto særlig i fokus.

Pave Frans, Parolin og andre høytstående embetsmenn i Vatikanet har også kritisert Trump-administrasjonens omfattende kutt i internasjonal bistand, som de har omtalt som katastrofale.