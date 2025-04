Israel vedgår svikt etter drapene på 15 helsearbeidere i Gaza

En visekommandør har fått sparken, mens en annen får reprimande, opplyser det israelske militæret (IDF).

Det ble gjort flere profesjonelle feil, og hendelsen ble ikke rapportert på tilstrekkelig vis. Noen ordrer ble heller ikke fulgt, ifølge IDF.

Men etterforskningen har ikke funnet noen holdepunkter for at noen av helsearbeiderne ble henrettet eller at det ble gjort noen forsøk på å skjule noe av det som skjedde. IDF vedgår at israelske soldater fjernet lik, men at det var rimelig gitt omstendighetene. De vedgår også at avgjørelsen om å ødelegge kjøretøyer var feil.

Funnet en uke senere

IDF sier at de israelske styrkene ikke åpnet ild vilkårlig, som de er blitt anklaget for, men svarte med ild mot «reelle trusler».

De 15 palestinske ambulanse- og redningsarbeiderne ble skutt og drept 23. mars i Tel al-Sultan-området i den sørlige byen Rafah. De tilhørte Røde Halvmåne, selvforsvarsgrupper og FN. De ble funnet begravet en uke senere av utsendte fra FN og palestinsk Røde Halvmåne.

Likene sammen med vrakene av kjøretøyene ble lagt i en sandhaug og kjørt over med en bulldoser av israelske styrker.

IDF hevdet først at helsearbeiderne ankom stedet uten nødlysene på da soldatene åpnet ild mot dem. De har også hevdet at soldatene skjøt fra en viss avstand og avvist rapporter om at noen av helsearbeiderne ble bundet på hendene før de ble skutt på kloss hold.

Tre episoder

Den israelske etterforskningen har gått gjennom tre separate skyteepisoder 23. mars. I de to første episodene ble det åpnet ild som følge av en «operasjonell misforståelse», ifølge IDF.

I den tredje hendelsen ble ordrer ikke fulgt i en kampsituasjon, ifølge IDF.

Israel hevder at seks av de drepte var Hamas-medlemmer og uttrykker anger for skadene som ble påført sivile.

FN har sagt at drap på ambulansearbeiderne kan være en krigsforbrytelse.