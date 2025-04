Vance skal møte pavens høyre hånd etter Trump-kritikk

Visepresidenten ankom Vatikanet like før klokken 10 for møter med kardinal Pietro Parolin, Vatikanets utenriksminister, og flere andre tjenestepersoner.

Vance ble selv katolikk i 2019, men har den siste tiden vært på kant med pave Frans som følge av Trumps planer om å utvise millioner av migranter i USA, noe paven har kalt en skam.

Tilbakeviste påstand

Vance siterte katolsk lære fra middelalderen da han forsøkte å forsvare innvandringspolitikken. Men i et uvanlig åpent brev til amerikanske katolske biskoper tilbakeviste paven de teologiske konseptene Vance brukte, og han kalte Trumps plan for en krise for USA.

– Det som bygges på grunnlag av makt, og ikke på sannheten om alle menneskers likeverdige verdighet, begynner dårlig og vil ende dårlig, sa paven da.

Pave Frans, Parolin og andre høytstående embetsmenn i Vatikanet har også kritisert Trump-administrasjonens omfattende kutt i internasjonal bistand, som de har omtalt som katastrofale.

– Delikat øyeblikk

– Dette besøket finner sted i et delikat øyeblikk, sier Massimo Faggioli, en italiensk akademiker ved Villanova University som har fulgt pavedømmet tett.

– Forholdet til USA er høyt prioritert av Vatikanet akkurat nå, tilføyer han.

Paven er ikke selv ventet å delta i møtet med Vance. Han har ordre fra lege om å ta det med ro etter at han nylig ble utskrevet fra sykehus etter å ha lidd av dobbeltsidig lungebetennelse.