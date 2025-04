Paven måtte droppe fotvask på tradisjonelt fengselsbesøk

Fengselsbesøket i påsken er blitt en tradisjon, og Den katolske kirkens leder har tidligere vasket føttene til de innsatte, slik Jesus vasket apostlenes føtter før han ble korsfestet.

– Hvert år liker jeg å gjøre i fengselet det Jesus gjorde på skjærtorsdag. I år klarer jeg det ikke, men jeg ønsker og er i stand til å være nær dere. Jeg ber for dere og familiene deres, sa paven da han møtte rundt 70 innsatte i fengselet i bydelen Trastevere.

Siden han ble valgt til pave i 2013, har han vasket føttene til angrende mafiamedlemmer, kvinner og tenåringer som sitter i fengsel og for syke og personer med funksjonshindringer.

– Hvorfor dem og ikke jeg?

Det at den 88 år gamle kirkelederen valgte å holde tradisjonen i hevd, til tross for at han fortsatt er rekonvalesent etter at han ble rammet av alvorlig lungebetennelse tidligere i år, viser hvor viktig han mener det er å tjene også dem som lever i samfunnets ytterkant.

– Hver gang jeg går inn slike steder, spør jeg «Hvorfor dem og ikke jeg», sa paven til journalister om fengselsbesøket.

Legene har gitt ham ordre om å hvile i to måneder etter at han ble skrevet ut fra sykehuset 23. mars etter å ha vært lagt inn til behandling i fem uker. På spørsmål om hvordan han takler årets påske etter det lange sykehusoppholdet, svarte Frans at «jeg lever som best jeg kan»

Redusert program

Etter at paven overraskende dukket opp på Petersplassen palmesøndag, er det ventet at han også vil delta i noen av de andre markeringene av påskehøytiden de kommende dagene.

Samtidig er pavens påskeprogram redusert, og han skal etter planen ikke delta på påskevaken lørdag eller på messen i Vatikanet på første påskedag. Begge oppgavene er delegert til kardinaler.