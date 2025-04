Med USAs helseminister Robert F Kennedy Jr ved sin side, sørget menigheten over en åtte år gammel jente. De samlet seg i Reinlander Mennonite Church i den lille byen Seminole, vest i Texas.

Daisy Hildebrand døde av meslinger. Og hun er den andre, uvaksinerte jenta som har mistet livet de siste to månedene.

Episenteret for det største meslingutbruddet på flere i tiår i USA, er nettopp i dette trossamfunnet, mennonittene.

De fleste av dem er uvaksinerte.

I februar dro en journalist fra avisa Atlantic dro til byen Seminole for å skrive om meslingutbruddet. Der møtte han på Peter, som sto foran et av de mange gudshusene til mennonittene i byen.

Peter visste godt hvorfor Seminole var i nyhetene. Til og med president Donald Trump hadde fått spørsmål om byen og meslinger, hadde han sett. Peter likte ikke oppmerksomheten, og mente det som skrives om byen og kirka var urettferdig. Det var mange andre steder som hadde utbrudd, familier i Canada og Mexico slet også med meslinger.

Measles Seminole Texas MØTE: Helseminister Robert F. Kennedy i begravelsen til en jente som døde av meslinger. Begravelsen ble holdt i Reinlander Mennonite Church i byen Seminole, Texas. (Annie Rice/AP)

Utbruddet kan vare lenge

Journalisten sier han har hørt det var et barn som døde.

– Det var vår lille, svarte Peter da.

Datteren hans var den første som døde av meslinger i USA på ti år.

Noen uker senere er nok en jente død. Daisy Hildebrand hadde heller ingen underliggende sykdommer, ifølge sykehuset som behandlet henne.

Et tredje dødsfall er en uvaksinert mann i New Mexico.

Viruset sprer seg raskt. Nå er over 700 tilfeller registrert, i flere delstater. Men flest vest i Texas.

Og aller flest i Gaines county, hvor Seminole ligger.

At meslinger har spredd seg til flere delstater, bekrefter helsemyndighetens frykt for at viruset vil sette seg i flere samfunn hvor vaksinegraden er lav – og at et utbrudd kan vare så lenge som et år.

I det pågående utbruddet i Texas er vaksinedekningen 82 prosent blant små barn, noe som er klart under de 95 prosent som kreves for å oppnå flokkimmunitet.

Measles Outbreak Texas MØTES: Gudstjeneste i Community Church of Seminole, som er en kirke for mennonitter. To jenter i trossamfunnet har mistet livet etter å ha blitt smittet av meslinger (Julio Cortez/AP)

Tett samfunn som hjelper hverandre

Viruset har spredd seg raskt blant mennonittene. De er stort sett uvaksinerte, selv om det ikke er påbud om å holde seg unna vaksiner.

Mennonittene er et protestantisk kirkesamfunn med utspring i 1500-tallets gjendøpere (se faktaboks).

Det var grupper og enkeltpersoner som gikk inn for en mer radikal reformasjon enn de store reformasjonskirkene på 1500-tallet. De var mest aktive fra 1525 til 1550 og hadde sitt geografiske tyngdepunkt i Sør-Tyskland og Sveits, skriver Svein Ivar Langhelle, pensjonert førsteamanuensis i historie i Store Norske Leksikon.

De flyktet til Nord-Amerika på grunn av forfølgelsen de ble utsatt for i Europa, og har flere likheter med amish og hutterittene. De er skeptiske til myndighetene, og stoler ikke på påbud og anbefalinger, inkludert helse.

– Vaksineskepsisen henger også sammen med deres generelle skepsis til modernitet, blant dette er også vaksinasjon, skriver Langhelle i en e-post til Vårt Land.

Measles Seminole Texas GRAVFERD: Biler kjører ut fra begravelsen til jenta som døde av meslinger i Texas. (Annie Rice/AP)

Alle er pasifister

Det finnes mange ulike retninger, noen er moderne menigheter som driver sosialt arbeid. Andre mennonitt-grupper har holdt på gamle tradisjoner og ligner på amish – tett sammenvevde som ikke blander seg mye med samfunnet ellers.

Mange bruker fortsatt tysk dialekt – lavtysk – går i enkle klær og unngår moderne teknologi. De har ofte egne skoler og kirker, og lever relativt isolert fra storsamfunnet, men har godt forhold til lokale myndigheter og naboer.

Felles for mennonitt-gruppene er at de er pasifister.

Mennonittene som bor i Vest-Texas, kom fra Mexico og slo seg ned fra 1970-tallet og utover. De har beholdt den lavtyske dialekten, og kalles Old Colony Mennonites. Det var en gruppe som først migrerte til Russland, så Canada og Mexico. Gaines fylke, der mange av dem bor, har den laveste vaksinegraden blant skolebarn i hele delstaten.

I Texas lever mennonittene av å selge landbruksutstyr, trelast, driver helsekostbutikker og verksteder. De er også kjent for moderne jordbruksmetoder. De driver flere skoler.

---

Meslingepidemi

Antall tilfeller av meslinger i USA er kommet opp i 700 i en rekke utbrudd i seks delstater. To barn og en voksen er døde av sykdommen.

Antall tilfeller av den farlige og svært smittsomme sykdommen hittil i år er dobbelt så høy som i fjor. Særlig Texas er hardt rammet, med 541 tilfeller – 36 bare den siste uka. 56 texanere har vært innlagt på sykehus med meslinger.

To mindreårige, uvaksinerte skolebarn er døde av viruset i Texas, og en uvaksinert voksen er død i New Mexico.

---

Stoler jeg på vaksiner? Nei. Og helseminister Robert F. Kennedy stoler heller ikke på dem alle. Og han er godt utdannet i feltet, det er ikke jeg — Dave Klassen, mennonittpastor

Prøver å overbevise folk til å ta vaksinen

Det er ikke enkelt å overbevise mennonittene om å la seg vaksinere, selv om de står midt i et utbrudd.

Zach Holbrooks er helsedirektør i South Plains-distriktet i Texas, hvor Seminole hører til.

Han sier han i over en måned har prøvd å overbevise særlig mennonittene til å vaksinerte seg. Han spurte tre kirker om han kunne ha en mobil teststasjon på kirkens område. Alle sa nei.

– Jeg tror de kjenner at de har blitt en skyteskive, jeg liker ikke at de føler det sånn, sier han til Atlantic.

Han og medarbeiderne har satt opp teststasjoner i nærheten, men veldig få besøker den, sier han.

Og det er vanskelig å vite hvor stort utbruddet er, dersom de ikke oppsøker helsehjelp.

Measles Outbreak Texas RÅD. Pastor Dave Klassen vil ikke gi råd til sin menighet om å ta vaksinen mot meslinger. (Julio Cortez/AP)

Kennedy dro til sørgende foreldre

Dave Klassen er pastor i Community Church of Seminole, og sier at han ikke vil ikke gi menigheten råd om vaksiner.

– Stoler jeg på vaksiner? Nei. Og helseminister Robert F. Kennedy stoler heller ikke på dem alle. Og han er godt utdannet i feltet, det er ikke jeg, sa han til AP og The Tribune.

Kennedy, som har uttalt seg kritisk om vaksiner, sa i forrige uke at vaksinen er det mest effektive for å bremse meslingsmitte. Det gjorde han før han dro til Texas, for å delta i begravelsen til Daisy Hildebrand.

Det er bare et par uker siden Kennedy koblet Texas-utbruddet til dårlig kosthold og underernæring og at det var «svært vanskelig» for meslinger å ta livet av en sunn person.

– Det er mye fattigdom i området, sa Kennedy til Fox News da.

Helseministeren har fått sterk kritikk for å bagatellisere faren ved viruset og effekten av vaksinen. Nå kan det se ut som han har snudd, og han understreker at amerikanske helsemyndigheter bistår med distribusjon av vaksiner i Texas.

– Den mest effektive måten å forhindre spredningen av meslinger er ved å ta vaksinen, skrev helseministeren på X.

Men mange mener han forvirrer når han snakker med to tunger, og gir blandede signaler i vaksinespørsmålet. Det gjør det vanskeligere å nå de som er skeptiske.

En far er i sorg

Peter, som mistet datteren sin i februar, møtte også Kennedy da helseministeren kom til byen.

Til avisa Atlantic noen uker tidligere sa Peter at datterens skjebne var Guds vilje. Men døden er like fortvilende uansett.

– Alle må dø en gang, sa han. Øynene hans var lukket, han strevde med ordene.

– Det er veldig, veldig hardt. Det er som et stort hull.

---

Mennonitter

Mennonitter er et protestantisk kirkesamfunn med utspring i 1500-tallets gjendøpere som gikk inn for en mer radikal reformasjon enn de store reformasjonskirkene på 1500-tallet. De hadde sin mest aktive fase fra 1525 til 1550 og sitt geografiske tyngdepunkt i Sør-Tyskland og Sveits og Nederland. Mennonittene har et fundamentalistisk bibelsyn, og søker å leve i nøye overensstemmelse med bibelske bud. Dåp er forbeholdt voksne.

Anabaptistene kalles også døpere , døperbevegelse eller gjendøpere. S elv kalte de seg døpere eller søstre og brødre i Kristus. De kan i dag inndeles i mennonitter, amish og hutteritter. Baptistene derimot regnes for å ha oppstått først på 1600-tallet i England.

kalles også , eller elv kalte de seg døpere eller søstre og brødre i Kristus. De kan i dag inndeles i mennonitter, amish og hutteritter. Baptistene derimot regnes for å ha oppstått først på 1600-tallet i England. Mennonittene er pasifister, ønsker å være uavhengig av statlige institusjoner og lever i relativt lukkede menigheter som velger sine egne prester.

Det er cirka 700 000 mennonitter, hvorav cirka 300 000 i USA, 60 000 i Canada og for øvrig menigheter i Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Russland. Små menigheter i Sveits og Frankrike er etterkommere etter de mennonittene som overlevde forfølgelser og som ble igjen da flertallet emigrerte til Nord-Amerika. (Kilde: SNL og Wikipedia)

---