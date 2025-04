– Personer med omfattende og alvorlige rusmiddelproblemer skal ikke møtes med tvangsmidler av politiet, ei heller bli straffet av påtalemyndigheten eller domstolene for befatning av mindre mengder narkotika til eget bruk, sa justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) da hun la fram andre del av regjeringens rusreform.

Hun kunne fortelle at regjeringen vil samle all befatning og bruk av mindre mengder narkotika til eget bruk i en ny straffebestemmelse, og at den skal ligge under legemiddelloven.

– Ved at det legges under legemiddelloven markeres det at befatning med mindre mengder narkotika er mindre alvorlig enn narkotikaovertredelser som rammes av straffeloven. Dette kan bidra til å redusere stigmaet og belastningen for brukerne, sa hun.

– Fortsatt straffbart

Videre sa Aas-Hansen at dette bygger på regjeringens syn om at narkotikabruk i betydelig grad er et helsespørsmål.

Justisministeren slår fast at narkotika er og skal forbli straffbart, men at de nå skal gjøre en særlig innsats mot unge rusbrukere. De som tas med mindre mengder, skal møtes med oppfølgning, sier hun.

Justisministeren viste til at politiet stadig minner om de alvorlige konsekvensene ved å bruke narkotika.

– Det er forbundet med problemer på skole og på arbeidsplassen, bekymringer blant familie og venner, utfordringer med å holde på gode relasjoner, og det kan skade andre.

Selv om det for mange kun er en fase, blir problemer store for enkelte, sier Aas-Hansen.

– Vi skal gjøre det lettere å komme seg ut av rusmiddelavhengighet, og samtidig gjøre det vanskeligere å begynne med ulovlige rusmidler, slo hun fast.

Vil ikke straffe alvorlige rusproblemer

Dette er forslagene i del to av regjeringens rusform:

* En ny, samlet straffebestemmelse i legemiddelloven om bruk, erverv og oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk.

* Det angis veiledende mengdegrenser for hva som kan anses å være mindre mengder narkotika til eget bruk. Mengdegrensene er foreslått å være noe lavere enn i dag.

* Lovfesting av en reaksjonsordning for personer over 18 år med et «omfattende og alvorlig rusmiddelproblem», som innebærer at denne gruppen normalt skal møtes med ubetinget påtaleunnlatelse eller straffeutmålingsfrafall ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk.

* Vurderingen av hvorvidt lovbryteren har et «omfattende og alvorlig rusmiddelproblem», er en rettslig vurdering hvor flere momenter vil ha betydning. Sentrale momenter vil være omfanget av bruken, hvilket rusmiddel problemene gjelder, inntaksmåte for rusmiddelet og lovbryterens funksjonsevne og generelle livssituasjon.

