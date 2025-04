Han er på andre året av en femårig master i teologi og smetter inn et intervju med Vårt Land mellom to forelesninger. Bergenseren Isak Melaku Dessaleng har noen år bak seg i Unge Konservative, men har ingen partiverv.

– Jeg meldte meg inn ene og alene på grunn av spørsmålet om abort.

Melaku Dessaleng går i Kristent fellesskap i Bergen. I dag mener han tro og politikk ikke bør skilles fra hverandre. Han forteller at det var en venn av ham fra en annen menighet som vervet ham til Konservativt, eller Partiet De Kristne, som de het den gang. Partiet De Kristne skiftet navn til Konservativt i november 2022.

Ungdomspartiet til Konservativt melder nå at de har opplevd en medlemsvekst på 43 prosent siden januar – opp fra 179 til 256 medlemmer.

66 prosent av medlemmene er menn.

Jeg meldte meg inn ene og alene på grunn av spørsmålet om abort — Isak Melaku Dessaleng

Partileder: – Unge savner de kristne verdiene

Leder i Unge Konservative, Vera Valencia Osen, mener at veksten skyldes det hun kaller «et savn» hos unge. Ungdomspartiets standpunkt i spørsmål knyttet til abort og kjønn er avgjørende, tror hun.

– Folk savner de kristne verdiene og ønsker å gå tilbake til det trygge og gode. Vi er tydelige i at det kun finnes to kjønn og tar et klart standpunkt imot selvbestemt abort.

Osen tror at de fleste vil være enige om at det kun finnes to kjønn.

– Men det er en tankegang som blir sett ned på av politikere, media og de som skriker høyest. De fleste våger ikke å si imot i frykt for å bli stemplet som hatefulle. Det er saken som ungdom jeg er i kontakt med synes er mest problematisk. Folk er lei av radikale kjønnsideologier.

LEDER: Vera Valencia Osen i Unge Konservative. (Unge Konservative)

– Gir tydelige normer i en ustabil verden

Joel Halldorf er professor i kirkehistorie ved Enskilda Högskolan Stockholm. Han følger de unges valg med interesse.

– Vanligvis tenker vi at det er de eldre som er konservative, mens de unge er mer progressive. Dette gjelder nødvendigvis ikke lenger.

Halldorf mener at unge kjennetegnes av lav framtidstro. Ikke minst unge konservative opplever å leve i en verden preget av ustabilitet og normløshet, sier professoren.

Det konservative verdisynet svarer på unges urolighet ved å tilby tradisjoner, kontinuitet og nasjonalisme. Utydelighet kan skape angst og forvirring — Joel Halldorf, professor

– Det konservative verdisynet svarer på unges urolighet ved å tilby tradisjoner, kontinuitet og nasjonalisme. Utydelighet kan skape angst og forvirring. Her etablerer Unge Konservative tydelige normer når det kommer til identitet og kjønnsroller. Det er ikke overraskende at flere unge søker etter et slikt alternativ om de er skuffet over de venstreorienterte, nyliberale stemmene som har dominert hittil.

Halldorf mener at unge er mer mottakelige for å bli påvirket av det økende antallet konservative stemmer i offentligheten.

– Det skyldes at de ikke har formet en egen ideologisk identitet enda. Her har høyresiden vært bedre på å nå unge gjennom sosiale medier. Det innrømmer også venstresiden selv.

Professor Joel Halldorf mener at lav framtidstro og en følelse av urolighet kan gjøre at unge søker mot konservative verdier. (Erlend Berge)

Vil avskaffe selvbestemt abort

I Bergen forteller Isak Melaku Dessaleng at han har skiftet parti.

– Jeg har tidligere støttet KrF, men da jeg så hvor tydelig De Kristne var på abort, var valget lett, sier teologistudenten.

Melaku Dessaleng holder seg selv nesten litt tilbake når han svarer oppfølgingsspørsmål.

– Jeg er redd for å ha disse meningene. I dag kan jeg miste jobben min for å si noe sånt, sier han og legger til at han kjører taxi utenom studiene for å spe på inntekten.

Han er likevel tydelig på det han mener.

– Hvilke andre saker fikk deg til å velge parti?

– Jeg vet egentlig ikke så mye om hva annet de står for, det var hvor kompromissløse de er på abort som gjorde at jeg meldte meg inn, sier teologistudenten.

Partileder Osen peker på partiets ønske om å avskaffe selvbestemt abort som en av hovedårsakene til deres medlemsvekst.

– Unge savner offentlig debatt om vern av liv, også livet i magen. Unge Konservative kjemper for at menneskerettighetene skal gjelde alle. Alle liv er verdig menneskerettighetene.

Melaku Dessaleng ble tiltrukket Konservativt på grunn av det han oppfattet som en kompromissløs abortpolitikk. Utenom det sier teologistudenten at han ikke kan så mye om partiet. (Matilde Solsvik)

Ønsker også å kutte ned på staten

Ungdomspartilederen mener at unges økonomiske situasjon har vært med på å styrke medlemsveksten ytterligere. Å kutte ned på statlige utgifter er en sentral del av løsningen, sier Osen.

– Vi ønsker å gi staten mindre oppgaver. Staten skal kun løse de oppgavene som samfunnet, familien og bedrifter ikke kan løse. I tillegg sliter unge med å komme seg inn på boligmarkedet. Her er Unge Konservative tydelige på at vi ønsker mer utbygging og mindre regulering og skatt på boliger.

Melaku Dessaleng er også skeptisk til hvordan staten driver dagens velferdsstat. Han mener at politikerne bør bygge Norge på kristne verdier. Og at fødselsraten er for lav.

– Vesten er bygd på et kristent verdenssyn. Det er en trygg havn for mennesker i fare, og når vi går vekk fra det grunnlaget, går det i en nedadgående spiral.

---

Unge Konservative

Unge Konservative er ungdomspartiet til partiet Konservativt, som fram til november 2022 het Partiet De Kristne.

Leder er Vera Valencia Osen.

På Vårt Lands aprilmåling fikk Konservativt en oppslutning på 0,7 prosent mot 0,8 i mars.

---