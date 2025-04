Kong Charles og dronning Camilla på besøk hos pave Frans

Buckingham Palace opplyser at Charles og Camilla var svært glade for at paven var «frisk nok til å ta imot dem, og for at de fikk anledning til å overbringe sine beste ønsker personlig».

Onsdag hadde Charles og Camilla 20 års bryllupsdag, og de fikk gratulasjoner av paven.

– Under møtet uttrykte paven sine gode ønsker til kongeparet i anledning deres bryllupsdag og ønsket kong Charles en rask bedring av helsen, heter det i en uttalelse fra Vatikanet.

I helgen viste pave Frans seg offentlig for første gang siden han for to uker siden ble utskrevet fra sykehus. Da hilste han på en jublende folkemengde i Vatikanet.

Kongeparet er for tiden på et fire dager langt statsbesøk i Italia.