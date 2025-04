Rapporten The Perimeter er skrevet av den israelske menneskerettighetsorganisasjonen Breaking the Silence. Der siteres soldater som tjenestegjorde i Gaza under etableringen av buffersonen, som i desember i fjor var utvidet til et område mellom 800 og 1500 meter inn i enklaven. Siden er området ytterligere utvidet av israelske styrker.

Israel har forklart at buffersonen er nødvendig for å forhindre en gjentakelse av angrepet 7. oktober 2023, da tusenvis av Hamas-ledede krigere krysset den daværende 300 meter dype buffersonen og angrep flere israelske lokalsamfunn like utenfor Gazas grenser.

Sikkerhetskatastrofe

Angrepet drepte 1.200 mennesker, og 251 ble tatt som gisler. Angrepet er beskrevet som en av de verste sikkerhetskatastrofene i Israels historie, og førte til at Israel satte i verk omfattende tiltak og angrep mot Gaza for å fjerne Hamas.

Et av tiltakene var å opprette en buffersone.

– Alt her er blitt jevnet med jorden, forteller en av soldatene som var med på oppdraget.

– Grensen er en drapssone, et lavere område, en lavslette, forklarer en kaptein i panserkorpset i rapporten.

– Vi har utsikt over det, og det har de også, la kapteinen til.

Tidlige vitnesbyrd

Vitnesbyrdene kommer fra soldater som tjenestegjorde i Gaza fra slutten av 2023, kort tid etter at israelske styrker gikk inn i enklaven, og fram til begynnelsen av 2024. Rapporten dekker ikke de siste operasjonene hvor Israel har økt sin kontroll på bakken ytterligere.

Soldater forteller at de brukte bulldosere, gravemaskiner, tusenvis av miner og eksplosiver til å ødelegge rundt 3500 bygninger samt jordbruks- og industriområder – områder som ville ha vært viktige i gjenoppbyggingen etter krigen.

Breaking the Silence

Israelsk organisasjon grunnlagt av soldater og veteraner i 2004.

Dokumenterer soldatenes hverdag i de okkuperte palestinske områdene og samler vitneforklaringer om overgrep som begås mot sivile.

Har som uttalt mål å få det israelske samfunnet til å se okkupasjonens brutale virkelighet.

Har avdekket overgrep, sjikane og nedverdigende behandling av palestinerne, plyndring og ødeleggelse av palestinsk eiendom og bruk av sivile som menneskelige skjold.

Israelske myndigheter har gått hardt ut mot organisasjonen.

Rundt 35 prosent av jordbruksarealet i Gaza, som for det meste ligger i ytterkantene av territoriet, ble ødelagt, ifølge en egen rapport fra den israelske rettighetsgruppen Gisha.

– I praksis blir alt jevnet med jorden, alt, opplyser en reservist i panserkorpset i rapporten.

– Hver bygning og hver struktur.

En annen soldat beskrev området som «det skulle ha vært Hiroshima».

Ble sjokkert

Breaking the Silence er en gruppe tidligere israelske soldater som jobber for å belyse erfaringene til soldater i de okkuperte områdene. Gruppen opplyser at de har foretatt anonyme intervjuer med soldater som deltok i opprettelsen av buffersonen.

Det israelske militæret har foreløpig ikke respondert på en forespørsel om kommentar til rapporten.

En soldat fra ingeniørtroppen beskriver hvor sjokkert han ble da han så ødeleggelsene etter de første israelske bombeangrepene i det nordlige Gaza. Det var før enheten hans begynte ryddearbeidet.

– Det var surrealistisk, selv før vi ødela husene. Det var som å være i en film, beskriver han.

– Det jeg så bli gjort gikk utover det jeg kan rettferdiggjøre som nødvendig. Det er min vurdering. Det handler om proporsjonalitet, la han til.

– En haug med ruiner

Soldater forteller at de brøt opp jordbruksland, deriblant oliventrær og åkre med auberginer og blomkål, og ødela industriområder – blant annet ett med en stor Coca-Cola-fabrikk og et farmasøytisk selskap.

– Et enormt industriområde, med store fabrikker ble lagt i ruiner, hauger med knust betong, sier én soldat.

Den israelske operasjonen har så langt krevd livet til mer enn 50.000 palestinere, ifølge palestinske helsemyndigheter, som ikke skiller mellom sivile og stridende. Det israelske militæret anslår at det har drept rundt 20.000 stridende.

Bombingen har også lagt store deler av kystområdet i ruiner, og hundretusener bor nå i ødelagte bygninger, telt eller midlertidige tilfluktssteder.

Rapporten sier at mange av bygningene som ble revet, ble ansett av militæret som tilholdssteder for Hamas-krigere. En soldat opplyser at noen av bygningene inneholdt eiendeler fra gisler. Men mange bygninger ble ødelagt uten noen slik tilknytning.

Palestinere fikk ikke komme inn i buffersonen, og det ble skutt mot dem hvis de gjorde det.

Mangler systemer

Rapporten siterer soldater som sier at regler for maktbruk var vage og avhengige av den enkelte befalshaver på stedet.

– Kompanisjefer tar alle avgjørelser, så det kommer veldig an på hvem de er. Men det finnes generelt ikke noe ansvarssystem, mener kapteinen i panserkorpset.

En annen soldat forteller at voksne menn som ble sett i buffersonen vanligvis ble drept, mens det ble gitt varselskudd til kvinner eller barn.

– For det meste var det voksne menn som krysset grensen. Barn eller kvinner gikk sjelden inn i området, sa han.





