– Vi ser nå massive tilbakeslag verden over på kamper som er vunnet de siste 30 årene – fra Uganda til USA. Derfor er innsatsen for likestilling og kvinners rettigheter viktigere enn noensinne, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap).

Utviklingsministeren deltar denne uken på FNs befolkningskommisjon i New York, der kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er tema.

Utenriksdepartementet har inngått avtaler med fem norske organisasjoner som skal få en del av potten: Care Norge, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge, Foreningen FRI og Norges idrettsforbund.

Midlene skal blant annet bidra til å bekjempe kjønnsbasert vold og fremme kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen helse, samt kvinners politiske og økonomiske deltakelse, opplyser UD.

Noen av midlene skal også gå til kampen for skeives rettigheter.

– Når demokratier er truet, er kvinners og minoriteters rettigheter de første som faller. Det som kjennetegner et demokrati, er at alle er inkludert. Dette er et område hvor Norge kan utgjøre en forskjell, sier Aukrust.

