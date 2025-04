Det er så langt registrert 535 selvmord hos menn og 192 hos kvinner i 2024, ifølge tallene fra FHI.

Halvparten av de som begår selvmord, er under 47 år.

Det var 17 flere selvmord i 2024 enn året før. Selvmordsraten fortsetter å øke litt.

Svakt økende

– Ettersom befolkningen øker over tid, må vi først og fremst se på selvmordsraten for å finne den reelle utviklingen i selvmordstallene. Ser man på raten (antall selvmord per 100.000 innbyggere) har denne ligget ganske stabilt de siste 20 årene, skriver FHI.

De foreløpige tallene for 2024 viser en selvmordsrate på 13,2, den høyeste siden årtusenskiftet, men omtrent som i 2018 (12,9) og i 2023 (13,0).

– Det betyr at trenden med svakt økende selvmordstall vi har sett de siste årene, fortsetter, sier overlege Marianne Strøm i FHI.

400 samtaler i døgnet

Kirkens SOS skriver i en pressemelding at de mottok 280.000 henvendelser fra mennesker i livskriser i 2024.

– Vi i Kirkens SOS besvarer 400 samtaler i døgnet, og mange av disse er fra selvmordsnære mennesker. 23.000 besvarte samtaler i fjor handlet om selvmordstanker. Det tok bare 24 minutter mellom hver samtale med selvmord som tema, sier fungerende generalsekretær Anicken Svela Riksfjord.

Selvmord utgjør 31 prosent av dødsfallene blant dem under 30, og totalt var det 139 selvmord i denne aldersgruppa i 2024, ifølge FHI.

Raten øker mest blant de eldre

Men den høye andelen skyldes i stor grad at unge ikke rammes like mye av dødelige sykdommer, og antallet selvmord er høyere blant folk i aldersspennene 30–49 og 50–69. Selvmordsraten har faktisk økt mest blant de eldre.

Tre av fire av dem som tar livet sitt er altså menn. For menn øker også antallet selvmord blant alle aldersgrupper over 30 år. Selvmordsraten ligger generelt høyere enn landsgjennomsnittet i Nord-Norge, Innlandet, Telemark, Vestfold og Østfold. Her er det imidlertid mange tilfeldige variasjoner, på grunn av det lave folketallet i mange fylker.