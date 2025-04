Hjelpearbeider i Gaza filmet angrepet som drepte ham: – Tilgi meg, mor

Det var en av de 15 palestinske hjelpearbeiderne som israelske soldater drepte i angrepet i Rafah, som dokumenterte angrepet på video før han døde.

Israel har hevdet at helsearbeiderne ankom stedet uten nødlysene på da soldatene åpnet ild i Rafah 23. mars.

New York Times og nyhetsbyrået AP er blant mediene som fikk videoen fra en ikke navngitt FN-diplomat.

Videoen viser at ambulansene fra Røde Halvmåne og det palestinske sivilforsvaret var tydelig merket. De hadde blinkende røde og blå lys på da de kjørte sakte fram til stedet for å hjelpe en ambulanse som var blitt beskutt før dem.

Klippet ser ut til å være filmet inne fra en av ambulansene. I det personen som filmer, går ut av ambulansen, starter skytingen.

Verifisert

Skytingen fortsetter i over fem minutter, bare avbrutt av korte pauser. Man kan høre telefonens eier i bønn, skriver nyhetsbyrået AP.

– Tilgi meg, mor. Dette er veien jeg valgte, mor, å hjelpe folk, skriker han med svak stemme.

Innholdet i videoen står i skarp kontrast til hva en talsmann for det israelske militæret sa tidligere i uken. Han har hevdet at ambulansene og brannbilen som de palestinske helsearbeiderne brukte, nærmet seg israelske soldater uten frontlys, og at de derfor ble oppfattet som en trussel.

Det er verifisert at videoen ble spilt inn tidlig om morgenen 23. mars.

Israel svarte ikke på avisens forespørsel om kommentar før publisering, men lørdag sendte det israelske militæret IDF ut en uttalelse der de sa at hendelsen granskes grundig.

– Alle påstander, inkludert dokumentasjon som sirkulerer om hendelsen, vil bli grundig og dypt gransket for å forstå hendelsesforløpet og håndteringen av situasjonen, sier IDF.

Skuddsalver i fem minutter

På den sju minutter lange videoen kan det høres fuglekvitter, og det ser ut til å være rett før soloppgang. Ambulansene og en brannbil kjører mot en bil som etter alt å dømme har kjørt ned i en grøft.

Når hjelpearbeiderne forlater kjøretøyene og går mot den krasjede bilen, høres det plutselig skuddsalver.

Røde Halvmåne har også publisert klipp fra videoen og delt den med FNs sikkerhetsråd. Palestinas Røde halvmånes visepresident Marwan Jilani sier telefonen med videoen ble funnet i lomma til en av deres drepte ansatte.

Åtte av de 15 som ble drept, jobbet som ambulansepersonell for Palestinsk Røde Halvmåne. Seks andre jobbet for det palestinske sivilforsvaret, mens én jobbet for FN. Ytterligere en hjelpearbeider, Assaad al-Nassasra, er fortsatt savnet.

En paramedisiner som overlevde angrepet, Munzer Abed, forteller til AP at han så kollegaen bli ført bort av israelske soldater med bind for øynene.

Eide: Svært opprørende

Overfor VG har Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kommentert opptaket.

–⁠ Videoen er svært opprørende, sier han.

Utenriksministeren minner om det kategoriske forbudet i folkeretten mot å angripe humanitære arbeidere.

– Det er avgjørende at de som selv risikerer livet for å redde andres liv og for å utføre annet humanitært arbeid i krig og konflikt, blir beskyttet, sier han til avisa.

Begravd i massegrav

Det første teamet var ute på redningsoppdrag da de ble meldt savnet 23. mars. Flere av de andre ble drept etter at de rykket ut for å lete etter sine savnede kolleger samme morgen.

Soldater kjørte deretter over likene og vrakene av ambulansene med bulldosere og begravde dem i en grunn massegrav, skriver nyhetsbyrået AP.

Først en uke senere fikk palestinsk redningspersonell lov til å hente ut likene. Da fant de både likene og kjøretøyene i en grunn massegrav under en sandhaug.

– Mulig krigsforbrytelse

I et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk at drapene skaper ytterligere bekymring for at Israel begår krigsforbrytelser på Gazastripen.

Israel har tidligere hevdet at de åpnet ild mot ambulansene fordi de nærmet seg israelske soldater på mistenkelig vis, uten frontlys eller blålys. De har også hevdet at militante palestinere ble drept i angrepet. Men to uker senere har Israel ikke lagt fram noen dokumentasjon for påstandene.

Israel har drept over 150 ambulansearbeidere fra Røde Halvmåne og sivilforsvaret, de fleste av dem mens de var på jobb. I tillegg er over 1000 helsearbeidere drept i israelske angrep, ifølge FN.

Det israelske militæret etterforsker sjelden slike hendelser.