KrF har hadde ved utgangen av fjoråret 13.894 medlemmer, noe som er 1.729 færre enn de hadde to år tidligere. Det melder partiet i sin årsmelding, som ble offentliggjort denne uken.

Partiet har dermed færre medlemmer enn SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, men noen flere enn Rødt.

I løpet 2023 og 2024 har 3.829 medlemmer meldt seg ut av KrF, mens 1.870 personer har meldt seg inn.

KrFs generalsekretær Ingunn Ulfsten forklarer at nedgangen i medlemsmassen i hovedsak skyldes medlemmer som ikke har betalt kontingenten, og utmeldinger av ikke-aktive medlemmer. Årsmeldingen viser at 2.165 er utmeldt grunnet manglende betaling av kontingenten.

– På grunn av strenge GDPR-regler er vi nødt til å fjerne dem fra medlemslistene. Den siste tiden har vi snakket med mange som har blitt overrasket over at de dermed er utmeldt, og melder seg inn igjen. Vi jobber derfor med konkrete tiltak for å bevisstgjøre og få flere til å betale kontingenten, blant annet via ringerunder, fokus på medlemsreisen og familiemedlemskap. I en dyrtid vil også økonomi spille en rolle for noen, sier Ulfsten i en e-post til Vårt Land.

Blant utmeldingene var det 119 som oppga politiske årsaker til utmeldingen. I tillegg skyldes 432 av utmeldingene dødsfall, og 143 var knyttet til alder og sykdom.

REKRUTTERING: – Vi jobber aktivt med å være en vervende organisasjon. sier generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF. (Erlend Berge)

Feirer nyinnmeldinger

Partiet har også fått 400 nye medlemmer siden årsskiftet, opplyser Ulfsten.

– Vi ser at mange vil være med på laget, og mange av disse er i KrFU-alder. Det betyr mye for oss.

Fallende medlemstall har ikke til færre aktive tillitsvalgte rundt om i landet, bedyrer Ulfsten.

– Men flere medlemmer gir selvfølgelig et sterkere KrF og også styrke lokalt. Vi jobber aktivt med å være en vervende organisasjon og bygge laget, særlig der vi ser det er utfordringer.

– Dere har det siste året flere ganger skrytt av innmeldinger og medlemsvekst. Har dere gitt et riktig bilde av medlemsutviklingen?

– Ja, vi har fått mange helt nye og engasjerte medlemmer i KrF, både i fjor høst og hittil i år. Det mener vi både er verdt å feire og markere. Så jobber vi bedre og mer målrettet med å beholde de medlemmer vi allerede har.

Mer enn halvparten invitert til senior-samling

Vårt Land har tidligere omtalt at ungdomspartiet har opplevd en sterk medlemsvekst det siste året, med rundt 400 innmeldinger i fjor. Rundt ti prosent av KrFs medlemmer er nå KrFU-medlemmer.

I medlemsstatistikken til KrF oppgis det ikke øvrig alderssammensetning, men det kommer i årsmeldingen frem at nesten 9.000 medlemmer over 65 år ble invitert til Seniorforum i 2023.

– Viser dette at KrF har en aldrende medlemsmasse?

– Vi har medlemmer i alle aldre, og mange som har vært trofaste medlemmer i veldig mange år. Det setter vi stor pris på. Vi har som mål å nå flere nye og yngre medlemmer, og den siste tiden har vi også sett at flere og flere unge har meldt seg inn i KrF. Norge trenger fortsatt et sterkt og synlig verdiparti som setter familien først, sier nei til narkotika, jobber for en verdig alderdom og heier på verdiskaping, sier Ulfsten.