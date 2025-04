AUF med kamprop på Ap sitt landsmøte: – Boikott Israel, fritt Palestina

Frå talarstolen på Ap sitt landsmøte i LO-kongressen, ropte AUF-leiaren:

– Boikott Israel.

Og publikum svarte:

– Fritt Palestina.

Skjervø opna talen med ei forteljing om ei palestinsk jente, som vart drepen av israelske soldatar i eit angrep på Gazastripa.

– Kjære kameratar. På dette landsmøtet ber AUF Arbeidarpartiet om å vera modige. Ikkje fordi det er lett, men fordi det er rett, sa han.

Han ber om at Arbeidarpartiet går inn for å boikotta Israel.

I eit intervju med NTB seier Støre at han sjølv meiner boikott ikkje er eit godt verkemiddel.

– Det er ofte ei sterk markering på dag éin, og så er det heilt utanfor dag to og resten av tida.

Statsministeren understrekar at han forstår engasjementet for palestinarane som lid og for gissela i fangenskap på Gazastripa, men at han meiner at boikott av Israel ikkje er rett verkemiddel for Noreg i krigen i Midtausten.

– Jonas Gahr Støre er ein klok mann som kan utanrikspolitikk, men me kan ikkje halda fram som me har gjort før, med berre dialog, for Israel høyrer ikkje på oss, seier AUF-leiaren til NTB.

Derfor tek han no til orde for endå sterkare verkemiddel til å reagera på det han meiner er klare brot på folkeretten.

– Palestina har lege nær AUF sitt hjarte i mange år. Det handlar om den systematiske uretten Palestina opplever. Det som er noko av det spesielle med akkurat denne konflikten, er at barna blir ramma veldig hardt, seier han.

(©NPK)