Det omstridte temaet er spilt inn til landsmøtebehandling av partilaget på Nesodden – og støttes av Akershus Arbeiderparti. Landsmøtet ventes å bli et jubelmøte for et parti i fremgang.

– Hvis landsmøtet vil, håper jeg regjeringen kan sette sammen en ekspertgruppe, kommisjon eller offentlig utvalg som kan bidra til å samle kunnskap og erfaringer om dødshjelp, sier stortingsrepresentant Mani Hussaini til Vårt Land.

Dermed har også Arbeiderpartiet fått tematikken inn i innboksen for mulig ny politikk. Hittil har dette i en årrekke vært et ikke-tema i partiets arbeid – og programmer.

Venstres landsmøte programfestet tidlig i mars å arbeide for utredning av «selvbestemt assistert livsavslutning» i neste stortingsperiode. Fremskrittspartiet har hatt aktiv dødshjelp i prinsipprogrammet lenge.

Akershus-profilen Hussaini er blant flere som under Ap-landsmøtet vil jobbe for at partiet avslutningsdagen vedtar formuleringer om temaet.

Dette er forslaget som Ap må ta stilling til

Det er altså partilaget på Nesodden i Hussainis hjemfylke som har formulert det man vil kjempe inn som ny Ap-politikk. Forslaget lyder:

«Stortinget nedsetter et bredt sammensatt utvalg/kommisjon, med et klart og begrenset mandat, som skal vurdere de etiske og nødvendige praktiske forutsetningene for en opphevelse av forbudet mot selvbestemt og selvassistert livsavslutning for mentalt friske pasienter med uhelbredelig dødelig sykdom i sine aller siste måneder».

I begrunnelsen for forslaget avvises det at saken handler om «aktiv dødshjelp». Det handler om mentalt friske pasienters rett til å be samfunnet om medikamenter i de siste måneder av livet når de har en dødelig sykdom. Det er for selv å avslutte livet – og unngå smerter når livet ikke kan reddes.

VIL HA HANDLING: Mani Hussaini jobber for at Aps landsmøte skal peke ut et utvalgsarbeid for vurdering av livsavslutning.

Ber eget parti se til Danmark. Der er ekspertgruppe i sving

Forslagsstillerne trekker frem Danmark som eksempel: Der har den sosialdemokratiske statsministeren Mette Fredriksen tatt til orde for å løfte debatten om livsavslutning og dødshjelp.

Den danske regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe for å vurdere ulike sider av spørsmålet.

– Der er riktig at det norske Arbeiderpartiet beslutter det samme, heter det i forslaget som skal vurderes av landsmøtet.

Forslagsstillerne løfter frem at Ap har tradisjon for å gå inn i «politiske vanskelige og alvorlige verdispørsmål» når disse angår svært sårbare mennesker.

Under landsmøtet er det redaksjonskomiteen for politiske saker som frem til fredag avklarer skjebnen til dette og en rekke andre fremstøt fra fylkeslag.

Parti i medvind

Inn i april nærmer Ap seg 30 prosent i oppslutning og er desidert størst.

Fra torsdag til lørdag avvikler partiet landsmøte i Folkets Hus i Oslo. Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre taler torsdag ved lunsjtider.

Partiet skal vedta stortingsprogram for de neste fire årene. Ap skal også velge ny partisekretær. Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal er foreslått.

Hva mener Hussaini selv? Ap-profilen bærer på skepsis

Overfor Vårt Land betegner Mani Hussaini seg selv som «veldig skeptisk» til at Norge skal åpne opp for aktiv dødshjelp.

– Samtidig har debatten vært unyansert. Aktiv dødshjelp er et generelt begrep – og det er mange måter dette kan praktiseres på.

Det er «selvbestemt livsavslutning» forslaget gjelder, påpeker Hussaini.

– Det innebærer at man er bevisst til stede hundre prosent og ta beslutning selv. Det må være en uhelbredelig sykdom som ligger bak og at man ikke ønsker å gå igjennom en ny behandling.

Det er ifølge stortingsrepresentanten noe ganske annet enn det mange ser for seg: At man er gammel, dement og at barn tar valget om dødshjelp.

– Akkurat dette er jeg veldig imot, poengterer han.

AP-PROFIL: Mani Hussaini mener debatten om dødshjelp har vært unyansert. Han ser selv «svært skeptisk» til aktiv dødshjelp, men ønsker utredning av beslektede alternativer.

Vil ha partiet på banen for å sikre et utvalg

Hussaini håper landsmøtet setter kurs slik at regjeringen kan sette ned en ekspertgruppe, kommisjon eller offentlig utvalg som kan bidra til å samle kunnskap og erfaringer.

– Skal vi komme oss ut av gropa, bør tematikken utforskes gjennom en offentlig utredning. Så får vi se hva denne viser. Det kan også bety noe for om jeg selv blir for eller mot dette.

Det sterke fylkeslaget i Akershus skriver i saksdokumentene at de støtter at de nå blir diskusjon om temaet. Aps sentralstyre har også kommentert fremstøtet og minner om at tematikken ble stortingsbehandlet i sesjonen 2020–2021.

Da var Ap med i et stort flertall som fastslo at «det går en grense ved aktiv dødshjelp».

Ap er ikke alene. Dødshjelp-spørsmål på flere landsmøter

Den gang fremmet Frp og SV et fellesforslag om å sette ned et utvalg som skulle «se på praksis og lovverk i andre land knyttet til aktiv dødshjelp og smertelindring». Forslaget fikk kun støtte fra Rødt.

Men i vår har altså flere partier møtt tematikken i landsmøtesesongen: