Nobelinstituttet kritiserer parti for løfte om nominasjon

– Det viktigste Norge kan gjøre, er å nominere Imran Khan til Nobels fredspris, sa Partiet Sentrums leder Geir Lippestad på et arrangement i januar, ifølge NRK.

– Det er stortingspolitikerne som kan gjøre den nomineringen, og vi vil jobbe hardt for å informere dem. Eller så må dere velge oss inn på Stortinget til høsten, slik at man kan foreslå det.

Imran Kahn var tidligere statsminister i Pakistan, men sitter nå fengslet for flere lovbrudd. Ifølge NRK har han stor støtte blant norskpakistanere.

Nobelinstituttet reagerer.

– Det som skjer her, er nok at Lippestad sterkt ønsker seg en plass på Stortinget. Og han ønsker å sikre seg flest mulig stemmer i det norsk-pakistanske miljøet, sier direktør for Nobelinstituttet, Kristian Berg Harpviken.

Ifølge ham er det første gang en politiker bruker en potensiell fredsprisnominasjon på denne måten.

Stortingspolitikere har mulighet til å nominere kandidater til fredsprisen, men i og med at Partiet Sentrum ikke sitter på Stortinget, har ikke de denne muligheten.

– Det er ikke vårt poeng å bruke dette til noe valgkamputspill, men å løfte Imran Khan og hans arbeid. Og ikke minst hva som skjer i Pakistan nå. Mange sitter fengslet uten dom, og mange blir torturert. Det er det vi er opptatt av, sier Lippestad.

