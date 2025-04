– Politiet mener det er en relasjon mellom den antatte gjerningspersonen og de avdøde, sier politiadvokat Tove Haugland i Agder politidistrikt på en pressekonferanse i Mandal tirsdag.

Den antatte gjerningspersonen ble funnet død på en parkeringsplass ved Mandalskrysset mandag, kort tid etter at den 51 år gamle moren og den 17 år gamle datteren ble funnet døde. Vedkommende er siktet for drapene.

Åsted frigjort

Politiet har ingen indikasjoner på at det har vært andre involverte. De vil ikke kommentere noe rundt hendelsesforløpet eller et eventuelt drapsvåpen.

De avdødes pårørende er varslet.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med mer informasjon om den antatte gjerningspersonen.

Åstedet på parkeringsplassen ved Mandalskrysset er frigjort av politiet, mens det fortsatt er kriminalteknikere på åstedet på Vigeland.

Åpner kirken

Valle kirke åpnes tirsdag klokken 18-20 for alle som ønsker å komme for å være sammen, det skriver Lindesnes avis.

– Vi åpner kirken for hele bygda. Her vil alle som ønsker det, være hjertelig velkommen. Folk må kjenne hva de har behov for. Her blir det lystenning og mulighet til å være sammen og prate, sier sokneprest Mari Sønnesyn Berg i Lindesnes.

Lindesnes frivilligsentral på Vigeland holder også åpne dører.

– Begynner å få oversikt

– Saken etterforskes fortsatt som drap på to personer på Vigeland og mistenkelig dødsfall på parkeringsplassen ved Mandalskrysset. En viktig del av politiets etterforskning nå dreier seg om å avklare omstendighetene rundt hendelsen.

– Vi begynner å få noe mer oversikt over hendelsesforløpet, men det er klart at hendelsesforløpet på begge hendelsene er det vi etterforsker nå, sier Haugland.

Politiet fortsetter å gjennomføre avhør og kriminaltekniske undersøkelser, samt innhente og gjennomgå elektroniske spor, sier Haugland.