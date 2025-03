Finansieringen av tros- og livssynssamfunn er i støpeskjeen. På borgerlig side vil partier gjøre store grep.

Dette gjør Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svært urolig. På landsmøtet i Haugesund, som ble avsluttet søndag, sa den tidligere finansministeren dette til Vårt Land:

– Det er skummelt hvordan Høyre, Venstre og Frp stadig oftere likestiller Den norske kirke og trossamfunn med andre typer organisasjoner og ønsker å finansiere dem deretter.

Høyre: Løfter fram Den norske kirke

Utspillet får Høyres livssynstalsmann Tage Pettersen til å frese:

– Nå må Vedum slutte å dikte opp sin egen virkelighet for så å kunne kritisere Høyres politikk. Han burde primært konsentrert seg om egen politikk, men skal han angripe oss i Høyre så får han i det minste gjøre det med rot i virkeligheten.

Pettersen angriper særlig Vedums påstander om likestilling:

– Når Vedum angriper Høyres politikk med at vi stadig oftere likestiller Den norske kirke og trossamfunn med andre typer organisasjoner så vet jeg ikke hvor han har det ifra. Og de grepene vi nå gjør i vårt nylig vedtatte stortingsvalgprogram er jo nettopp å løfte frem Den norske kirkes særegne rolle og plass i det norske samfunnet.

Nå må Vedum slutte å dikte opp sin egen virkelighet for så å kunne kritisere Høyres politikk — Tage Pettersen, Høyre

Beskylder Vedum for å skremme

Høyres talsmann understreker at partiets landsmøte nettopp vedtok å opprettholde og finansiere Den norske kirke som folkekirke og kulturbærer i det norske samfunnet.

– Så blir det jo helt utopisk at Sp-lederen skal skremme med at Høyre kan komme til å mene noe annet en gang inn i fremtiden, basert på noe som ble tydelig stemt ned på vårt landsmøte.

Pettersen reagerer også kraftig på at Sp og Vedum tar æren for kirkebevaringsfondet:

– Når det gjelder æren for etableringen av kirkebevaringsfondet så bør nok Sp dele den æren med resten av partifloraen. Det er et resultat av Solberg-regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond, og et bredt politisk arbeid i Stortinget.

Brukte ikke opp pengene

Når Vedum trekker i Høyre for at partiet foreslo kutt i hundremillionerklassen til Den norske kirke og andre trossamfunn i sine alternative budsjetter for 2025, kontrer Pettersen:

– Når det gjelder angrepet for at vi kuttet i bevillingen i vårt alternative statsbudsjettet for 2025 til kirkebevaring så minner jeg om at man ikke klarte å bruke opp det som var bevilget i 2024.