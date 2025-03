Rogaland er KrFs viktigste valgdistrikt når stemmer totalt skal løfte KrF over den viktige sperregrensen for utjevningsmandater.

Nå har konkurrenten Konservativt satt den konservative debattanten Olufsen-Mehus inn som førstekandidat nettopp der.

– Det er kritisk for KrF. Det er fra Rogaland partiet «subsidierer» resten av KrF for å komme over fire prosent, sier Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Partiet De Kristne ble i 2011 startet «i protest» mot KrF og skiftet navn til Konservativt i 2022.

I mars er partiet klart størst av norske småpartier – gjennomsnittet på syv galluper er 1,02 prosent. På Dagsavisens måling 19. mars noterte partiet rekordhøye 1,7 prosent. Ved forrige stortingsvalg var Konservativt et miniparti på 0,4 prosent.

Men henter Konservativt stemmer fra KrF?

I tallene vokser en KrF-konkurrent seg større

Materiale i Vårt Lands galluper viser at partiet i vinter har gjort nettopp det. I februar sanket Konservativt 10.000 av KrFs 2021-velgere – lett omregnet 0,3 prosentpoeng av det KrF trenger for å krype oppover på en gallup.

Også i mars tapte KrF til den kristenkonservative konkurrenten. Også en atskillig større oversikt – Pollofpolls summering av de syv målingene i mars – viser at KrF tapte 5000 velgere til gruppen «andre» som inkluderer Konservativt.

Ved forrige valg forsynte Rogaland landspartiet med hele 20 prosent av stemmene KrF fikk. Dersom KrF skal over sperregrensen i september, bør partiet helst øke fra de 20.859 stemmene og 8,1 prosentene de fikk i Rogaland sist.

Men nå viser lokale galluper at det går motsatt vei.

FORLOT KRF: Truls Olufsen-Mehus forlot KrF i fjor. Han sitter i Finnmark fylkesting - som uavhengig representant. Nå topper han to stortingslister for Konservativt. (Erlend Berge)

Inn i valgkamp – fra posisjon som profilert debattant

Amedias Rogalands-måling midt i mars ga KrF bare 5,5 prosent – rundt regnet 6500 færre stemmer enn forrige valg.

Det er i slik motgang Olufsen-Mehus kommer inn og utfordrer. Når Vårt Land skal ta bilde av ham, er han ikke i Rogaland, men i studioet til den kristne TV-kanalen Kanal 10 i Oslo.

Olufsen-Mehus når sine tilhengere gjennom enn løpesedler og direktejakt på velgere.

I sosiale medier har han bygget seg opp en posisjon – og hamrer mot liberal kjønnspolitikk, abort og utvikling som truer kristne verdier. Det er kampsaker han også vil utfordre KrF og andre partier med når han innleder valgkamp i Rogaland.

«KrF er en for liten dam å fiske i»

Olufsen-Mehus topper også Konservativs liste i Finnmark, der han lenge var lokal KrF-politiker og utfordret eget parti i verdisaker. I mars i fjor forlot han KrF.

– Er det fordi Rogaland er så viktig for KrF at du går i valgkamp mot dem der?

– Rogaland er et konservativt fylke med konservative velgere. Men KrF er en for liten dam å fiske i. Mange konservative kristne har også en historikk for å stemme Frp og Sp, svarer Olufsen-Mehus.

– Du vil altså utfordre KrF spesielt?

– Jeg utfordrer jo på felt der de for tiden gjør seg mer tydelige: Om kjønn og om støtte til Pride. Det er saker som splitter KrF internt og tema der jeg selv fikk beskjed om å dempe meg, svarer han.

– Det var jo en grunn til at jeg forlot KrF: Det jeg mente var manglende tydelighet om abort og kjønn, påpeker han.

I TV-STUDIO: Truls Olufsen-Mehus er debattant, er tilknyttet Kristent Ressurssenter og er hyppig foredragsholder. Her er han i studio hos Kanal 10 om programserien «Drømmen om varig kjærlighet». (Erlend Berge)

KrF har buffer. Direktemandatet regnes som sikkert

– Hvilke tanker gjør du deg om at konkurransen fra Konservativt kan bidra til at KrF ikke kommer over sperregrensen?

– Da jeg sist var stortingskandidat for KrF, ble jeg spurt: Anbefaler du folk å stemme KrF? Da svarte jeg: KrF må jo fortjene stemmene sine. Du kan ikke stemme på dem av gammel vane. Hvis dere er misfornøyde, får dere stemme på det dere heller vil ha. Slik svarer jeg nå også, svarer Olufsen-Mehus.

Etter at Olaug Bollestad nå gir seg, er det tidligere Sokndals-ordfører Jonas Andersen Sayed og KrFU-leder Hadle Bjuland som er nummer en og to på KrF-listen i Rogaland.

Selv om de siste to fylkesmålingene viser tapt terreng, synes det direktemandatet KrF i dag har fra Rogaland å være sikkert. KrF er prosenten over det nivået som trengs for mandat.

KrF har ikke noen større sak som breier partiet ut utenfor kristenmiljøene. — Førsteamanuensis Svein Erik Tuastad, Universitetet i Stavanger

Slik ser valgeksperten sårbarheter ved KrFs posisjon

Slik har også førsteamanuensis Svein Erik Tuastad lest bildet hittil. I jobb nummer en – sikre mandatet – har partiet har noe å gå på i Rogaland.

Men det kritiske for KrF er om partiet i vest svekkes i jobb nummer to: forsyne KrF med stemmene som kompenserer for fylker der oppslutningen er lav.

– Der kan det at de møter en konkurrent, bli utslagsgivende. KrFs utfordring er at partiet nasjonalt ikke klarer å markere seg i større debatter. KrF har ikke noen større sak som breier partiet ut utenfor kristenmiljøene, påpeker Tuastad.

Dermed blir partiet mer sårbart. Når partiet ikke har bredde, får KrF færre stemmer utenfor de bastionene de alt har i Agder og på Vestlandet.

– Kommer det da en utfordrer i de kristne mobiliseringssakene på banen i bastionene, kan det bli kritisk. Spesielt om man ikke får andre nye velgere inn i kurven, sier Tuastad.

MØTER KONKURRENT: Førstekandidat Jonas Andersen Sayed (forrerst) og Hadle Bjuland topper KrF-listen i Rogaland etter at Olaug Bollestad sier takk for seg i politikken. (Erlend Berge)

Satser på sosiale medier – og på reisefot i vest

Ved stortingsvalget i 2021 fikk KrF 3,8 prosent i oppslutning – og manglet rundt 6.000 stemmer på sperregrensen.

På Stavanger Aftenblads gallup like før jul, fikk KrF 6,4 prosent i Rogaland. Konservativt hadde steget til 1,6 prosent.

Olufsen-Mehus sier til Vårt Land at han vil reise i fylket i april og sent i mai, før selve valgkampen drar seg til. Men gjennom sosiale medier er publikumet stort. Nettopp dette er plattformen som har gjort ham til en kjent konservativ stemme i samfunnsdebatten.

– Facebook-siden min over en og en halv million visninger forrige måned. Jeg vet jeg når godt ut, sier han.

KrF kjører sitt eget løp – stor avstand til konkurrenten

KrF er for lengst i gang med den lange valgkampen i Rogaland. I slutten av mars gjestet partileder Dag Inge Ulstein fylket. Og grasrota.

Han besøkte blant annet et skolelag som er nektet virksomhet i skoletiden. Og «solgte ut» et nasjonalt utspill om skattebonus for å få barn til å bli en førsteside i Stavanger Aftenblad.

På spørsmål om hvordan KrF vil møte utfordringen med konkurranse fra Konservativt i Rogaland og ellers, svarer generalsekretær Ingunn Ulfsten:

– KrF kjemper om velgerne med flere partier, også Konservativt. Vårt fokus nå er å bygge et KrF som kommer over sperregrensen og får økt innflytelse etter valget. Rogaland er et av våre satsingsfylker, skriver hun til Vårt Land.

Selv om det finnes enkeltsaker KrF og Konservativt enes om, betegner hun avstanden på en rekke felt som stor.

Til høyre for KrF

Konservativt har siden starten i 2011 vært blant mini-partiene i norsk politikk. Men fikk totalt 14 kommunestyrerepresentanter i 2023.

Partiet ligger på høyre kant i det politiske landskapet. Det forsvarer Israel, er mot EØS, er kritisk stemme i LHBTQ-debatt og

Truls Olufsen-Mehus sitter i Finnmark fylkesting. Ønsket å bli KrF-nestleder i 2021. Meldte seg ut av KrF i mars 2024. I fjor høst gikk han inn i Konservativt.

