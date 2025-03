På informasjonsmøte for en ny kristen privatskole i Randaberg var ett av punktene et foredrag om kjønnsidentitet og måten dette formidles i den offentlige skolen. Det har skapt reaksjoner lokalt.

– Vi ønsket å gi foreldre og andre mulighet til å sette seg inn i temaet, og gjøre seg opp egne meninger, sier Bjarte Steinnes til Vårt Land.

Steinnes er del av foreldregruppa bak Kristen Friskole Randaberg, som har som mål å starte opp høsten 2027.

Han forteller at gruppa har fått god respons på initiativet: Per nå er 71 barn registrert av foreldre i et interesseskjema som skal legges ved søknaden til Utdanningsdirektoratet.

Gruppen har som mål å få sendt inn søknad og dokumentasjon til Utdanningsdirektoret i starten av 2026 – og, opplyser Steinnes til Vårt Land, foreldrene i gruppa har bakgrunn fra ulike kristne organisasjoner.

FOREDRAGSHOLDER: På årets Oslo Symposium i februar-mars holdt Brynjar fra Foreldre.net foredrag om kjønn. Senere i mars deltok han på et informasjonsmøte i Randaberg. (Skjermdump fra Oslo Symposium-foredraget)

Omtaler skolebøker som «ukritiske og ubalanserte»

På informasjonsmøtet i begynnelsen av mars hadde initiativtakerne til skolen invitert Brynjar Østrem fra foreldre.net til å holde foredraget «Kjønn basert på skjønn?».

Foreldre.net er et nettverk for foreldre som opplyser at de jobber for at «skolen og barnehagen skal være fri for politisk- og ideologisk aktivisme».

På møtet i mars rettet Østrem ifølge lokalavisen Randaberg24 skarp kritikk mot skolebøkene som brukes i den offentlige skolen og hevdet at disse fremmer en ideologisk forståelse av kjønn.

– Det er skremmende hvor ukritiske og ubalanserte skolebøkene er. Det er vranglære, og vi må kunne stille kritiske spørsmål om dette uten at det tolkes som et personangrep, sa Østrem fra scenen under møtet.

Til Randaberg24 har Østrem i Foreldre.net uttalt:

«Feilen er at ordet kjønnsidentitet har fått så fremskrendende plass i lovverket, og store konsekvenser for elevers skolehverdag. Det er skolebøkene jeg vil til livs, de som reflekterer kjønnssynet politikerne har innført i lovverket.»

Vi ønsker en utdanning der tro, verdier og kunnskap henger sammen.

Foreldre oppgir flere grunner for ønsket om friskole

– Er denne tematikken medvirkende årsak til at dere ønsker å få på plass en kristen friskole, Steinnes?

– For noen kan dette være en av årsakene, men for andre handler det om alt fra ønsket om en livssynsforankret skole til pedagogiske metoder, skolemiljø og større valgfrihet for familier, sier Bjarte Steinnes.

Han påpeker at foreldrene i gruppa har ulike grunner til å ønske en kristen friskole.

– Noen ønsker en skole med et kristent verdigrunnlag, andre et mindre skolemiljø og muligheter for miljøskifte fra den offentlige skolen, for eksempel, sier Bjarte Steinnes.

Han understreker at «vi har ingen problemer med den offentlige skolen i seg selv».

– Som foreldre ønsker vi en skole hvor stab og undervisning er i tråd med et kristent grunnlag. Vi ønsker en utdanning der tro, verdier og kunnskap henger sammen.

SIER NEI: Rektor på Harestad skole i Randaberg, Eva Walde Lund, er bekymret for friskoleplanene i kommunen. (Randaberg kommune)

Kjønnskritikk av offentlig skole

I Randaberg har foredraget på informasjonsmøtet vekket både medieoppmerksomhet og kritikk. Rektorer på tre kommunale skoler gikk ut med felles innlegg i Randaberg24:

«Som rektorer i Randabergskolen uttrykker vi nå vår bekymring for hva et segregert trosalternativ vil innebære for ungene våre, skolene våre og bygda vår.»

«Alle har rett til å høre til. Det betyr ikke at vi forfekter ‘vås og vas’ slik det kunne høres ut da Forsamlingshuset huset Brynjar Østrem for å holde foredraget ‘Kjønn basert på skjønn?’»

Rektorene Eva Walde Lund, Geir Magerøy og Anna Maria Olsen mener at «å møte noen som tror, føler, mener og tenker noe annet enn deg er en styrke og en nødvendighet for et fortsatt demokratisk samfunn.»

Å møte noen som tror, føler, mener og tenker noe annet enn deg er en styrke og en nødvendighet for et fortsatt demokratisk samfunn — Eva Walde Lund, Geir Magerøy, Anna Maria Olsen, rektorer

Vet ikke nøyaktig hvordan all undervisning vil bli

På spørsmål om hvordan Kristen Friskole Randaberg vil undervise om kjønn og kjønnsidentitet, sier Steinnes at foreldregruppa ikke har kommet så langt at man vet nøyaktig hvordan all undervisning vil bli.

– Vi forstår det slik at en kristen friskole vil følge nasjonale læreplaner i alle fag, utenom kristendom. I tillegg har det kristne verdigrunnlaget påvirkning på undervisningen.

Rektorene skriver også at en ny friskole som henter elever fra de offentlige skolene, kan tvinge fram en ny diskusjon om skolestrukturen i Randaberg, og at det ikke er økonomisk liv laga med en fjerde skole i kommunen.

– Det er naturlig at det stilles spørsmål ved nye initiativ, sier Bjarte Steinnes.

Han minner om at foreldres rett til å velge skole for sine barn er forankret i både menneskerettighetene og friskoleloven.

– Vi ønsker å gjøre denne valgfriheten reell for familier i Randaberg og omegn, sier han.