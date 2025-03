Trump i nytt intervju: – Vi kommer til å få Grønland

– Vi kommer til å få Grønland. Ja, 100 prosent sikkert, sier Trump i intervjuet med NBC News.

Han tilføyer at det er gode muligheter for at dette kan skje uten bruk av militærmakt, men at han ikke vil utelukke noe.

På spørsmål om hvilket budskap dette ville sende til Russland og resten av verden, sier Trump:

– Jeg tenker egentlig ikke på det. Det bryr meg ikke. Grønland er noe helt annet, veldig annerledes. Det handler om internasjonal fred. Det handler om internasjonal sikkerhet og styrke, sier han.

– Man har skip som seiler utenfor Grønland fra Russland, fra Kina og fra mange andre steder. Og vi kommer ikke til å tillate noe som skader verden eller USA, legger han til.

Frederiksen-besøk

De mange utspillene fra Trump og hans medarbeidere, blant dem visepresident J. D: Vance som besøkte Grønland fredag, møter sterk kritikk fra Danmark.

Fredag setter statsminister Mette Frederiksen seg på flyet til Grønland, der hun blant annet skal møte den nye regjeringssjefen Jens-Frederik Nielsen og de øvrige folkevalgte.

– Grønland har nettopp vært gjennom en god demokratisk prosess og dannet en bred regjering. Det er viktig for meg å så fort som mulig komme på besøk og hilse på den nye lederen, sier hun.

– Uakseptabel oppførsel

Trump har også tidligere hevdet at USA «må ha» Grønland, og han har både truet med «å kjøpe», «å annektere» og om nødvendig bruke militærmakt for å få viljen sin.

De mange utspillene har ikke bare vakt sterke reaksjoner i København, men også på Grønland.

Lederne for alle de fem politiske partiene på Grønland gikk tidligere i måneden ut med en felles uttalelse der de anklaget Trump for «uakseptabel oppførsel».

– Vi, som alle er partiledere, kan ikke akseptere de gjentatte uttalelsene om annektering og kontroll over Grønland, het det i brevet.