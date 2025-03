Sp-ledelsen ut mot borgerlige kirkekutt

(HAUGESUND): – Det er skummelt hvordan Høyre, Venstre og Frp stadig oftere likestiller Den norske kirke og trossamfunn med andre typer organisasjoner og ønsker å finansiere dem deretter, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vårt Land treffer partilederen sammen med Sps nye nestleder, Kjersti Toppe, under helgens landsmøte i Haugesund.

Sammen med Toppe trekker Vedum opp konfliktlinjene, slik Sp ser dem, i et norsk tros- og livssynspolitisk landskap i endring:

I Høyre og Venstre har prognoser om stadig økende livssynsutgifter ført til landsmøtevedtak om å endre på finansieringssystemet for å få kontroll på kostnadsveksten.

Begge partier foreslo dessuten kutt i hundremillionerklassen til Den norske kirke og andre trossamfunn i sine alternative budsjetter for 2025.

Fremskrittspartiet har på sin side alltid ønsket å kutte all trosstøtte.

Sp-toppene snakker også om kristendommens plass i tusenårsjubileet i 2030, og om aktuelle livssynspolitiske spørsmål.

Sp-Vedum om Høyre og Venstre: – Har skjedd en enorm glidning

– Hvis du ser på norsk politikk 10–15 år tilbake i tid, har det skjedd en enorm glidning.

Det sier Vedum om de nye signalene fra Høyre og Venstre. Han var selv med da Stortinget vedtok å skille stat og kirke sent på 2000-tallet.

Prosessen munnet ut i dagens system, der andre trossamfunn har krav på like mye støtte per medlem som Den norske kirke får. I Sp var man skeptiske til å oppløse den gamle statskirken den gang.

– Mange av oss i Sp var redde for at Den norske kirkes posisjon skulle svekkes, minnes Vedum.

Nettopp for å unngå dette var Sp opptatt av å få til et bredt kirkeforlik.

Rundt 15 år senere konstaterer Sp-lederen at det på ny er usikkerhet om finansieringen av folkekirken og andre livssynssamfunn. Vedum legger skylden på de borgerlige minus KrF:

– Når du ser miksen av det Venstre, Høyre og Frp nå sier kontra hva de sa den gang, så er det mye, mye mer negativt for stabiliteten i finansieringen.

---

Senterpartiets landsmøte

Denne helgen avholdt Sp sitt landsmøte i Haugesund.

Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt som partileder. Kjersti Toppe og Bjørn Arild Gram ble valgt til nestledere.

Sp vedtok også nytt program. Mest oppmerksomhet vakte det at partiet har snudd og nå sier ja til generell bevæpning av politiet.

---

– Viktig at Sp fikk lagt premisser for finansieringsdebatt

Men heller ikke Sp kommer unna at Finansdepartementet anslår at trosstøtten vil ha økt med nesten 400 millioner om bare tre år – i 2028.

Etter at Høyres talsmann Tage Pettersen ropte varsko om at utviklingen ikke er bærekraftig for et års tid siden, har også topper i Livssyns-Norge har erkjent at det kan bli nødvendig å justere finansieringssystemet.

For å ta regi på prosessen satt derfor Kjersti Toppe ned et ekspertutvalg da hun var livssynsminister. Utvalget skal gjennomgå systemet og foreslå en alternativ modell innen i høst.

– Vi har alltid hatt et engasjement for folkekirken, men også ment at livssyns-finansieringen skal være annerledes enn for annet organisasjonsliv, sier Vedum.

– Derfor var det så viktig for oss at Kjersti fikk satt ned det utvalget med de premissene vi ønsket, og også i tett dialog med kirka selv og Livssyns-Norge, fortsetter partilederen.

Dagens system gir andre livssynssamfunn krav på like mye i støtte per medlem som Den norske kirke får. Fallende medlemstall i folkekirken har ført til at statsstøtten den får utgjør stadig mer per medlem. Dermed øker også beløpet andre trossamfunn får per medlem – og de samlede utgiftene.

KRISTENARV: Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av Den norske kirke – og av det kommende tusenårsjubileet i 2030. Det markerer Olav den helliges død på Stiklestad og kristningen av Norge. (Jan Kåre Ness/NTB)

Redd Høyre skal skli i retning kirkeskatt på sikt

På Høyres landsmøte forrige helg tapte også et forslag om å erstatte trosstøtte med kirkeskatt for andre trossamfunn enn Den norske kirke.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup støttet forslaget og spissformulerte i forkant i VG at medlemmer bør betale for trossamfunn selv, slik man gjør med et treningssenter.

– Høyre sa klart nei til kirkeskatt, men dere er redde for at de vil skli videre i den retningen senere?

– Ja, svarer Vedum og Toppe i kor.

Sp-nestleder Kjersti Toppe, som for det meste har lyttet til Vedum fram til nå, slutter seg til kritikken hans.

– Det er farlig hvis du får en ny regjering med Høyre, Venstre og Frp, sier Toppe.

Hun viser til at Høyre og Venstre også kutter 100 millioner kroner i kirkebevaringsfondets utbetaling i sine alternative budsjetter.

Dette «generasjonsfondet» på 10 milliarder ble lansert av Toppe og Vedum i regjering i 2023. Inntil 500 millioner årlig skal brukes på restaurering av verneverdige kirker. Skulle utbyttet noen år bli lavere enn dette, skal statsbudsjettet finansiere mellomlegget.

ÅPNINGSTALE: Slik så det ut da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum entret talerstolen under landsmøtet i Haugesund fredag. (Jan Kåre Ness/NTB)

Sp-Toppe svarer Birte Nordahl i STL om trosfinansieringsutvalg

Nylig gikk generalsekretær Birte Nordahl i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ut i Vårt Land og ba regjeringen erstatte Toppes utvalg med en større NOU-utredning.

Hun mener ekspertgruppas mandat er for smalt og at et bredere mandat øker sjansen for et bredt forlik.

– Det er et kjent synspunkt. Jeg jobbet mye for å få det mandatet forankret. Den norske kirke ville ikke ha en NOU, det var det uenighet rundt, og det er en politisk beslutning. STL har fått plass i utvalget, sier Kjersti Toppe til Vårt Land om det.

Slik svarer Vedum og Toppe om kristendom i 2030-jubileet

I år er det fem år til tusenårsjubileet for Olav den helliges død ved slaget på Stiklestad i 1030 – en feiring Sp har engasjert seg for politisk.

På landsmøtet i 2023 lanserte for eksempel Toppe og parlamentarisk leder, Marit Arnstad, i Vårt Land hvem som skulle sitte i nasjonalkomiteen for jubileet for kristningen av Norge i 2030.

– Hvor viktig er det å ivareta det kristne perspektivet i 2030-jubileet?

– Vi tenker at det er kjempeviktig, sier Vedum.

– Men det opplever jeg også at ateisten Aslak Sira Myhre er veldig opptatt av også, understreker han.

Nasjonalbibliotekaren er et av medlemmene i Nasjonalkomiteen for 2030-jubileet.

Kjersti Toppe mener på sin side at det også er opp til Kristen-Norge selv å mobilisere og få inn det kristne perspektiv i alle markeringene fram mot den store 2030-feiringen.

– Det er opp til dem selv også, hvor mye det blir et kristenjubileum i 2023, sier hun.