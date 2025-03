Jordskjelvet i Myanmar: Over 1700 omkomne – minst 300 savnet

Over 300 mennesker er ifølge militærjuntaen fortsatt savnet etter skjelvet, og rundt 3400 er behandlet for skader.

Fredagens jordskjelv ble mål til 7,7 og resulterte i store ødeleggelser. Bygninger og broer raste sammen, og veiene er ødelagt flere steder i landet.

Også i nabolandet Thailand førte jordskjelvet til skader, og i hovedstaden Bangkok er 17 mennesker bekreftet omkommet.

Søndag opplyste byens myndigheter at 83 personer fortsatt var savnet, de fleste av dem i forbindelse med at et høyhus under oppføring kollapset under jordskjelvet.