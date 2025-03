81 nye personer krever erstatning for 25. juni-terroren

– Nå er det sendt et prosessvarsel til Matapours forsvarer med krav på ytterligere erstatning for 81 personer som ikke fikk pådømt sine krav i tingretten, sier koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin til NRK.

De 81 fremmet ikke kravene sine før rettssaken mot Zaniar Matapour var ferdig i Oslo tingrett. Ifølge Lundin skyldes dette blant annet at de ikke har fått nok informasjon om sine rettigheter.

De krever 350.000 kroner hver i erstatning, tilsvarende den erstatningen som totalt 312 fornærmede og etterlatte hver fikk tilkjent i dommen mot Matapour i fjor.

Matapour har nå 14 dager på å vurdere det nye kravet. Dersom han avviser det, kan det bli en ny sivil rettssak. Forsvarer Jon Anders Hasle bekrefter at de har mottatt varselet.

Det blir trolig voldsoffererstatningsordningen som betaler ut erstatningen, da Matapour ikke har disse pengene selv.

Zaniar Matapour ble i fjor sommer dømt til 30 års forvaring for grov terror etter angrepet i Oslo sentrum der han drepte to og påførte ni andre skuddskader i et angrep mot flere utesteder. Han trakk anken sin i januar, og dermed er dommen rettskraftig.