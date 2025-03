30 barn drepes hvert døgn i Gaza: – Et historisk svik

Tallenes tale er brutalt klare: I løpet av den 18 måneder lange krigen er det drept minst 16.000 barn, og det tilsvarer i gjennomsnitt 30 barn hver eneste dag.

Palestinske helsemyndigheter har lister med navn på de drepte, basert på opplysninger fra sykehusene som har tatt imot ofrene.

Tapstallene er ikke uavhengig bekreftet, men FN har gjort egne undersøkelser og funnet dem troverdige.

En studie gjengitt i legetidsskriftet The Lancet konkluderer i februar med at det reelle dødstallet i Gaza trolig er langt høyere enn det palestinske helsemyndigheter oppgir.

Redd Barna anslår at 17.800 palestinske barn er drept i Gaza siden krigen startet.

Grenseløse lidelser

– Når vi teller drepte barn i minutter i stedet for enkeltskjebner, er det et bevis på hvor grenseløs denne lidelsen har blitt, sier Redd Barnas generalsekretær Henriette Westhrin til NTB.

– At dette får fortsette, dag etter dag, er et historisk svik mot barn – og menneskeheten. Bak hvert tall er det et liv som slukkes, familier som rives i stykker og en fremtid som forsvinner, sier hun.

Israel fastholder at angrepene rettes mot militante palestinske grupper som Hamas og anklager dem for bevisst å skjule seg blant sivile.

Fritar ikke

Dette fritar ikke Israel for ansvaret for drap på sivile, har blant andre utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), FNs nylig avgåtte spesialutsending Tor Wennesland og Amnesty International slått fast.

Over 50.000 mennesker er drept i de israelske angrepene, som blant annet har vært rettet mot sykehus, helsepersonell, hjelpearbeidere, journalister, FN-skoler og teltleirer med internt fordrevne.

Tusenvis er i tillegg savnet og antas å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Flertallet av de drepte er ifølge palestinske helsemyndigheter sivile, og Al Jazeera fant navnene på 8899 gutter og 6714 jenter da de gikk gjennom listene.

Babyer

Navnelistene viser at 825 babyer under ett år, 895 ettåringer og 3266 som var mellom to til fem år gamle er drept i krigen.

4032 barn i alderen seks til ti år er også å finne på navnelisten over drepte.

Det samme er 3646 barn i alderen 11 til 14 år. Disse barna hadde alt rukket å oppleve tre kriger før de ble drept i den fjerde, konstaterer Al Jazeera.

2949 tenåringer i alderen 15 til 17 år er også drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober 2023. De opplevde fire kriger før de ble drept i den femte.

Ingen skyld

– Barn i Gaza har ingen skyld i denne konflikten, men de betaler den høyeste prisen. Hvor mange flere må dø før verdenssamfunnet sier stopp? spør Westhrin.

Hun advarer omverdenen mot stilltiende å akseptere det som skjer i Gaza.

– Historien vil dømme oss hardt for vår passivitet. Dette må være en vekker for verdens ledere og partene i konflikten – varig våpenhvile må på plass, og den må komme nå, sier Westhrin.

Arbeidet med å finne en varig fredsløsning må også styrkes, mener hun.

– Denne konflikten kan bare løses ved at den ulovlige okkupasjonen opphører. Her må det internasjonale presset øke, og et viktig skritt vil være at det norske oljefondet trekker seg ut av alle selskap som har investert i okkupasjonsøkonomien, sier Westhrin.