Advarer eget parti om «infisert» EU-kamp: – Må holde grumsete elementer unna nei-allianse

(HAUGESUND): – Senterpartiet er garantisten mot at det sendes en ny EU-søknad, men det er ikke likegyldig hvilket nei vi representerer.

Det sa Anne Beathe Tvinnereim da hun holdt sin siste landsmøtetale som nestleder i Sp på fredag.

Mens Tvinnereim er på vei ut av norsk politikk girer Senterpartiet opp til ny EU-debatt og nei-kamp i Norge.

Nylig gikk Venstre inn for å søke medlemskap neste periode mens Høyres landsmøte vedtok å «innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt».

Partleder Trygve Slagsvold Vedum svarte med å love at Sp vil blokkere alle forsøk på «snikinnmelding» da han åpnet helgens landsmøte i Haugesund.

Nå advarer Anne Beathe Tvinnereim eget parti om at «grumsete elementer» kan infisere en ny nei til EU-koalisjon – og om at Sp vil bli forsøkt brunbeiset i en ny EU-kamp.

For nei-siden er ikke den samme som den var før folkeavstemningen i 1994.

– Jeg er bekymret for strømningene der ute og for den norske debatten. Hele feltet i norsk politikk har flyttet seg, sa Tvinnereim fra talerstolen.

En ny og annerledes EU-debatt i emning: – Må holde grums unna

Overfor Vårt Land utdyper den erfarne Sp-toppen budskapet sitt:

– Jeg meldte meg inn i dette partiet her, fordi jeg kjente meg så godt igjen i nei til EU-budskapet til Anne Enger, til hele bevegelsen, som var et nei basert på solidariske verdier, sier hun.

«Nei til EU – ja til folkestyre, miljø og internasjonal solidaritet» var mottoet den gangen, minnes Tvinnereim.

Nå er en ny EU-debatt i emning, skapt av sikkerhetspolitisk uro om Russlands Ukraina-invasjon og Donald Trumps retorikk mot allierte i Europa.

Bakteppet er et helt annet enn tidlig på 1990-tallet, mener Tvinnereim: ytre høyrekrefter er på fremmarsj i Europa mens USAs president heier på dem.

«Vinden fra høyre blåser også over oss», konstaterte Tvinnereim i sin tale.

– Det er utrolig viktig at Sp holder fast på den samme profilen vi hadde i vårt nei til EU i 1994, som vi har hatt fram til nå. Og at vi sørger for en sterk nei til EU-allianse hvor vi holder grumsete elementer unna, sier hun til Vårt Land.

NASJONALSTATENS MANN : Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forsvarte nasjonalstaten i sin tale. – Den er de svakes vern, betonte han. (Jan Kåre Ness/NPK)

«Klimafornektelse, populisme og fremmedfiendtlighet»

«På nei-siden i dag finner vi krefter som lefler med klimafornektelse, populisme, fremmedfiendtlighet», sa Tvinnereim til landsmøtet fredag.

I Norge har samfunnsdebatten flyttet seg ganske mye siden sist EU-debatt, utdyper Sp-profilen overfor Vårt Land:

– Når ting som ikke var stuerent å si for ti år siden, nå plutselig er stuerent å si, så er jeg også redd for at det kommer til å infisere EU-debatten, sier hun.

Tvinnereim sier hun er «oppriktig bekymret» og minner om at Sp vil være i front i en ny nei-allianse.

– Dersom ikke nei-sida klarer å holde på de samme kjerneverdiene når det gjelder antirasisme, folkestyre, miljø og internasjonal solidaritet er det veldig mange som ikke kommer til å føle seg hjemme der. Derfor er det utrolig viktig at vi er tydelige nå i tida som kommer.

I talen til landsmøtet lovet Tvinnereim at Sp aldri skal «kjøpslå med våre kjerneverdier».

LANDSMØTE: Sp sliter på målingene, men holder humøret oppe på helgens landsmøte på Quality Hotel Maritim i Haugesund. (Jan Kåre Ness/NTB)

Maner Sp til beredskap mot brunskvetting

– Du avsluttet talen din med å si at du håper Sp står sammen «trygt på rett side av historien». Frykter du at de ikke skal gjøre det?

– Jeg tror verden står overfor ganske dramatiske jordskjelv i tida som kommer og at det blir beintøft i noen år til nå. Desto viktigere blir det at vi ikke begynner å endre på kjerneverdiene våre, svarer hun.

– Men frykter du at Sp ikke skal stå på rett siden av historien?

– Nei, jeg frykter ikke det, men jeg tror vi har en jobb å gjøre. Det er mange som kommer til å ønske å brunskvette oss. Da må vi blankpolere verdiene våre, som også går på internasjonal solidaritet og miljø. Vi må være klarere på det budskapet og ha våre egne offensive svar, sier Tvinnereim.

Som nestleder har hun reist mye i eget parti og møtt senterpartister ned til grasrotnivå.

– Jeg kjenner sjelen til det partiet her, den er hel ved. Vi står veldig trygt på nestekjærlighet, på varme verdier. Det er jeg veldig stolt av, sier Tvinnereim.

Tvinnereim advarer Sp mot «fristende» enkle løsninger

– Men vi står overfor noen utfordringer hvor det kan bli fristende med enkle løsninger. Samtidig kommer det til å bli fristende for folk der ute å brunskvette oss. Desto viktigere at vi er ekstremt tydelige i vår profil, sier Tvinnereim.

Det kommer imidlertid ikke av seg selv og krever arbeid fra Sp, erkjenner hun. Selv har hun følgende ønske og anbefaling i den sammenheng:

– Om flyktningpolitikk og klima- og miljøpolitikk kunne vi gjerne vært enda tydeligere. Det har gjort vondt i sjela til mange i partiet at vi for eksempel ikke klarte å øke antall kvoteflyktninger i regjering.

I Trygve Slagsvold Vedums ledertid har Sp strammet inn flyktningpolitikken, senest som del av Støre-regjeringen, slik Vårt Land omtalte i januar.

Anne Beathe Tvinnereim er samtidig urokkelig i troen på at den grønne politikken i Sps nye program – og om at det fortsatt er god klima- og miljøpolitikk å si nei til EU.