Mann dømt til 60 dagers fengsel for snikfilming under Arendalsuka

30 av dagene er gjort betinget med en prøvetid på to år, ifølge dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett. Han har avgitt en uforbeholden tilståelse, melder VG.

Mannen, som tidligere er beskrevet som en næringslivstopp, var siktet for å ha filmet fem personer under Arendalsuka i august i fjor, samt to personer under Arendalsuka i 2022.

Selv har han forklart i retten at motivasjonen for snikfilmingen ikke var seksuell, men at det hadde gitt ham spenning og adrenalin.

Han skal ha satt opp et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist under Arendalsuka. Kameraet var skjult i en bærbar høyttaler som var plassert på badet i leiligheten.