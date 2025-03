David Toska i samtale med drept politimanns sønn

– Jeg kommer til å snakke ærlig om hvordan ting har vært, og hvordan det er nå, sier David Toska til Stavanger Aftenblad om møtet 22. mai i år.

Toska, som beskrives som mesterhjernen bak ranet av Norsk Kontantservice (Nokas) i 2004, skal samtale med Kjetil Klungland, sønnen til Arne Klungland, som ble drept i en skuddveksling med ranerne.

– For meg handler forsoning om å leve videre med et avslappet forhold til det som har skjedd, sier Klungland.

Rett utenfor kirken der samtalen skal foregå, ligger Domkirkeplassen der skuddene ble avfyrt for 21 år siden. Det var morgenen 5. april at ni tungt bevæpnede menn brøt seg inn og fikk med seg over 57 millioner kroner.

Toska fikk 19 år i fengsel for forbrytelsen og ble prøveløslatt i mai 2018. I dag er han daglig leder i den ideelle stiftelsen Wayback i Bergen, som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet.