Fem personer såret i knivangrep i Amsterdam – gjerningsperson pågrepet

Tilstanden for de skadede er ikke kjent, og heller ikke motivet.

Ifølge kringkasteren NOS skjedde knivstikkingen i Sint Nicolaasstraat like ved Dam-plassen, der det nederlandske kongelige slott ligger. Et ambulansehelikopter landet på plassen, men den er nå gjenåpnet. Imidlertid er det fortsatt mange butikker i området som er stengt.

Avisa Het Parool skriver at knivstikkingene har skjedd på flere steder mellom Sint Nicolaasstraat og Dam-plassen. De erfarer at en eldre mann, en gutt, og to unge kvinner er ofrene, og at den mistenkte ble pågrepet utenfor en fastfoodrestaurant.

Lokalmediet AT5 skriver at knivstikkingen skjedde rundt klokka 15.20.

Ordfører Femke Halsema måtte forlate et bystyremøte i all hast. Dam-plassen er et kollektivknutepunkt i byen, og det går i øyeblikket verken busser eller trikker der, som skaper problemer i ettermiddagstrafikken.