Onsdag morgen ble det oppdaget at noen hadde skrevet «skoleskyting 26.3» på en vegg inne på Danielsen videregående i Bergen.

Beskjeden delte rektor Tone Monsen med foresatte og ansatte i en mail, ifølge avisen Dagen. Til samme avis forteller rekoren:

– Trusselen er avblåst, saken er oppklart.

Monsen opplyser også at de ikke vil si noe mer om saken.

Tidligere i mars har flere skoler i Norge opplevd lignende ting.

Mulig trend i sosiale medier

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet i Sørøst politidistrikt, bekrefter at det er varslet om skoleskyting fire steder i politidistriktet på formiddagen tirsdag. Det melder Drammens Tidende.

Det ble blant annet funnet en trussel på en toalettdør ved Hokksund skole i Buskerud fylke.

– Dette ligner en trend eller challenge i sosiale medier, sier Oustorp videre.

Også Nordseter skole i Oslo har oppdaget en trussel om skoleskyting på et toalett, skriver Nordstrands Blad.

Rektor Tine Frøytvedt tror også det kan være en trend i sosiale medier og peker på plattformen Tiktok.

– Så vidt jeg vet, har det i tilfeller hvor det har vært skoleskyting andre steder i verden, aldri blitt annonsert på den måten på forhånd, sier hun.

Også ved Høyenhall skole i Oslo ble det oppdaget en lignende trussel på et toalett, skriver Avisa Oslo. Trusler er i tillegg oppdaget på to skoler i Telemark og to skoler i Vestfold.

Tirsdag kveld ble det også kjent at en skole i Fauske i Nordland har mottatt en lignende trussel, skriver Avisa Nordland.

Politiet: Trusselen er ikke reell

Oustorp opplyser at politiet har vurdert at trusselen på Danielsen-skolen ikke er reell, og at det derfor er trygt å dra på skolen.

Flere skoler har likevel fått økt tilstedeværelse i nærmiljøet til skolene for å trygge elevene.

Håkon Koss, rektor ved Hokksund ungdomsskole, sier til DT at skolen har tatt flere grep tirsdag for å trygge elevene, men understreker likevel alvoret i situasjonen.

– Det er alvorlig. Dette skaper mye usikkerhet og utrygghet for elever, ansatte og foresatte. Vi må ta en slik beskjed seriøst, og vi er nødt til å få noen til å vurdere tryggheten vår, og det er det politiet som gjør.