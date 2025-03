Den finske journalisten ofret mye da hun avslørte hvordan russisk desinformasjon påvirker andre land, folk og valg.

Da gravejournalisten publiserte artikler om den russiske trollfabrikken, offisielt kalt Internett Research Agency i St. Petersburg, var reaksjonen umiddelbar. Samme dag som Jessikka Aros første sak ble publisert, startet trakasseringen av henne.

Hun ble selv et mål for russiske troll og propaganda. Dette var i 2014.

Jessikka Aro ble oppringt og fikk tekstmelding av faren. Men hadde vært død siden Jessikka var liten jente.

I telefonen kunne hun også høre lyden av skudd. Dødstrusler, private helseopplysninger ble publisert på nett – og også annen personlig informasjon. Mer enn 300 falske artikler er skrevet om henne. Hun er truet med voldtekt. Hun sluttet å ta offentlig transport. Hun er kalt Nato-hore og agent for USA og blitt uthengt i store, russiske nyhetskanaler og aviser.

En gammel narkotikadom hun fikk som 20-åring ble trukket fram igjen.

Demokratier er per definisjon svake sett med russiske øyne. Og alle som prøver å avsløre deres hybride krigføring, er et klart, legitimt mål for russerne — Jessikka Aro

– De har makt til å gjøre venner til fiender

11 år med angrep har gjort henne motstandsdyktig. Men det har også ført til at hun har mistet venner – som har trodd på løgnene de har lest om «klovnen Jessikka».

– Det viser makta til russisk propaganda og desinformasjon – de kan snu venner til fiender, sier hun.

Jessikka Aro mener et svært viktig mål for Kreml er å angripe demokratier.

– Demokratier er per definisjon svake sett med russiske øyne. Og alle som prøver å avsløre deres hybride krigføring, er et klart, legitimt mål for russerne, sier hun til Vårt Land.

Russia Putin PUTINS REGIME: I 2022 kom Jessikka Aro med boka Putins troll hvor hun beskriver hvordan diplomater, forskere, journalister, forretningsfolk og andre trues til taushet av det russiske regimet. Som ledes av Vladimir Putin. (Mikhail Metzel/AP)

Måtte flytte fra hjemlandet

I 2017 ble det for mye for Jessikka Aro – hun måtte rett og slett flykte fra Finland. Det var etter råd fra politiet: Er du på feil sted til feil tid, vet vi ikke hva som kan skje, sa de.

Hun er tilbake i hjemlandet, og jobber ikke lenger som journalist. Men hun holder foredrag om informasjonskrigen russerne fører mot sivile, politikere og institusjoner over hele verden.

Når sosiale medier blir masseødeleggelsesvåpen

I 2022 kom boka Putins troll hvor hun beskriver hvordan diplomater, forskere, journalister, forretningsfolk og andre trues til taushet av det russiske regimet. Hun dokumenterer hvordan Russland bruker nettkrigføring for å spre feilinformasjon og hvilke metoder som brukes for å destabilisere og lage kaos.

– Når sosiale medier brukes til å spre løgner er internett et «våpen for psykologisk masseødeleggelse». Manipulasjonen er endeløs – for du kan bokstavelig talt nå omtrent hvert eneste menneske på planeten, sier hun.

– Russerne er veldig gode på dette, de vet hva de gjør.

---

Jessikka Aro

Var prisvinnende journalist i Yle, finske NRK, forfatter, spesialist seg på Russland, ekstremisme og informasjonskrigføring.

I boken Putins troll (2022) beskriver hun hvordan nettroll orkestrert av det russiske statsapparatet systematisk påvirker politikere, mediehus og frivillige organisasjoner – og destabiliserer vestlige demokratier.

(2022) beskriver hun hvordan nettroll orkestrert av det russiske statsapparatet systematisk påvirker politikere, mediehus og frivillige organisasjoner – og destabiliserer vestlige demokratier. Jobber i dag som kommunikasjonssjef i helsesektoren i Finland, holder foredrag om hybrid krigføring.

---

– Russerne liker ytterkantene

På spørsmål om russisk trolling kan blande seg inn i det norske stortingsvalget til høsten, svarer Aro kontant:

– Følg med på ytterkantene.

– Slik jeg ser det, er et mulig scenario russisk støtte til det ytterste høyre – og det ytterste venstre i Norge.

Med støtte mener Jessikka Aro en informasjonskrig hvor målet er å splitte og lage kaos. Slik de russiske trollfabrikkene jobbet – og fortsatt jobber.

Det var altså det Aro avdekket i 2014, da hun fulgte opp en avsløring fra den russiske avisen Novaja Gazeta året før: At Internett Research Agency i realiteten var en trollfabrikk

SVERTEKAMPANJE: Jessikka Aro opplevde at russerne gjorde alt de kunne for å miskreditere henne som journalist. (Erlend Berge)

Forsterket fiendebilder på sosiale medier

Over 1.000 mennesker jobbet med å infiltrere, lyve og skape dårlig stemning på nett. De spesialiserte seg på å splitte folk gjennom å forsterke fiendebilder på sosiale medier. Hundrevis, aller flest unge i 20-årene jobbet 12 timers skift hvor de skrev «politiske saker». Det vil si at de lagde falske profiler, deltok i debatter, avsporinger, provokasjoner, satte folk opp mot hverandre.

Jessikka Aro jobbet som journalist i YLE, det finske NRK, og spurte seerne om de hadde opplevd russisk «trollaktivitet» på nett.

Det var da hun selv fikk kjenne hvordan trollingen virket. Finske alternative medier, enkeltpersoner – både falske profiler og ekte – heiv seg på med hatkampanjer og personangrep.

Den knallharde reaksjonen fortalte Aro at her var det en stor sak, mye større enn hun ført hadde sett for seg.

Ingenting er så trollet som amerikanske valg — Jessikka Aro

– Går rett inn i dine egne følelser

I dag følger hun ikke, leser ikke, oppsøker ikke noe som blir skrevet om henne. Hun beskytter seg selv. For trolling er målrettet og smart – den går rett inn i følelsene våre.

Jessikka Aro husker hun sa det til politiet, gråtende, da det var på sitt mest intense: Noe av det verste er å begynne å føle at noe av det de sier om deg kanskje er sant. Når du har lest samme, grusomme løgnen 15 ganger og tenker – kanskje de ser noe i meg som jeg ikke kan se.

– Sånn fungerer hjernen. Den vil lære nye ting. Så når hjernen blir utsatt for falsk informasjon om igjen og om igjen, så lærer den det som sies. Og selv som en sterk, undersøkende journalist, kan man begynne å tvile på seg selv, sier hun.

Dette er, ifølge Aro, et effektivt verktøy for knekke folk.

PRISER: Jessikka Aro ble belønnet med priser for den undersøkende journalistikken hun drev i YLE, finske NRK. (Erlend Berge)

Gråter mens hun skriver om USA

Jessikka Aro mener den russiske informasjonskrigen har blitt enda mer aggressiv siden 2014. Det endret seg omtrent over natten da Ukraina ble invadert.

– Nå er trollingen helt åpen, fra russiske militærtopper og etterretning, inkludert fra Putin selv. Folk skal bli lurt til å tro at det Ukraina som er den store, stygge ulven.

Nå holder hun på med sin tredje bok. Den heter «Putins USA».

– Ingenting er så trollet som amerikanske valg. Både i 2016 og i 2020. Analysene fra valget i fjor har vi ikke hørt så mye om ennå, men det er ingen grunn til å tro at det har minket, sier hun, og legger til:

– Det er en fryktelig bok å skrive. Jeg gråter mens jeg holder på fordi det er ekstremt mange ulike aksjoner utført av russerne – trollfabrikker, militær etterretning, cyber-kriminalitet, politikere som har kjøpt svindel som sannhet. Oligarkene – ja Putin selv – har i mange, mange år angrepet USA. Det er deprimerende, sukker hun.

– Når det er så mange cyberangrep på USA som er bevist og dokumentert, hvor mye er det vi ikke vet, spør hun retorisk, og svarer selv: Svært mye.

Folk skal bli lurt til å tro at det Ukraina som er den store, stygge ulven. — Jessikka Aro

Skulle få pris, så hevnet Trump seg

I 2019 skrev Jessikka Aro på Donald Trumps Twitter-konto. Trump hadde igjen angrepet pressen, skrevet at mediene var korrupte statsfiender.

Aro kommenterte at «Kreml trenger ingen trollfabrikker så lenge DU troller på deres vegne».

Senere samme året skulle hun motta det amerikanske utenriksdepartementets pris International Women of Courage.

Men prisen ble trukket tilbake av Trump-administrasjonen, bare uker før hun skulle reise til USA.

Det er sånn Trump er, et russisk troll, sier Jessikka Aro.