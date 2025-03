USA: Ukraina og Russland enige om våpenhvile i Svartehavet

Avtalen ble tirsdag kunngjort av Det hvite hus hvorpå både Ukraina og Russland bekreftet at de er enige om å sikre trygg skipsfart i Svartehavet.

Den kom etter at amerikanske diplomater har hatt parallelle forhandlinger med Ukraina og Russland i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh de siste par dagene.

Retur til 2022-avtale?

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men den ser ut til å være en gjenoppliving av en avtale som ble inngått i 2022, og som skulle sikre trygg skipsfart fra ukrainske havner ved Svartehavet. Avtalen ble framforhandlet av FN og Tyrkia, men året etter trakk Russland seg fra avtalen.

Begrunnelsen var at russerne mente den ikke sikret eksport av russiske landbruksprodukter via Svartehavet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier i en uttalelse på TV at Russland er åpen for å gjenopplive avtalen, men han understreker samtidig at russiske interesser må beskyttes.

Det råder dessuten usikkerhet om når avtalen kommer til å tre i kraft. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han forstår det som at våpenhvilen i Svartehavet trådte i kraft i det USA kunngjorde avtalen tidligere tirsdag.

Krever tilgang til Swift

Men ifølge Russland må først begrensningene på russisk landbrukseksport oppheves. Det lovet USA tilsynelatende å gjøre i tirsdagens uttalelse fra Det hvite hus. Ifølge amerikanerne vil de hjelpe til med å gjenopprette tilgangen til verdensmarkedet for russisk landbruks- og gjødseleksport.

USA har ikke innført noen direkte sanksjoner på russisk landbrukssektor etter invasjonen av Ukraina. Men amerikanerne har begrenset russernes adgang til betalingssystemer som brukes i de internasjonale transaksjonene.

Dette krever Russland en slutt på. Ifølge Kreml må restriksjonene mot den russiske landbruksbanken og andre finansinstitusjoner tilknyttet den internasjonale mathandelen oppheves, slik at de igjen kan kobles til betalingssystemet Swift.

– Skritt i riktig retning

Zelenskyj kaller avtalen for et skritt i riktig retning, men kritiser samtidig USAs beslutning om å hjelpe Russland med å eksportere landbruksprodukter til verdensmarkedet.

– Vi tror at dette er en svekkelse av posisjonen og en svekkelse av sanksjonene, etter vår mening, men vi vet ikke detaljene i denne delen ennå, sa Zelenskyj på en pressekonferanse i Kyiv tirsdag.

Fra før av skal det ha vært enighet om å stanse angrep mot infrastruktur knyttet til kraftforsyninger. Den ble kunngjort etter en samtale mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump i forrige uke. Men mens USA sa at den innebar en slutt på angrep mot «energi og infrastruktur», sa russerne at avtalen kun handlet om «energiinfrastruktur».

Etter de siste samtalene i Saudi-Arabia oppgir USA at partene er enige om å utvikle tiltak for hvordan avtalen skal gjennomføres, noe Kreml bekrefter.

Avtalen skulle tre i kraft tirsdag i forrige uke og vare i 30 dager.

Ingen direkte samtaler

Ukraina og Russland har ikke møtt hverandre direkte under Saudi-Arabia-samtalene, som skulle føre til enighet om detaljene i en 30 dager delvis våpenhvile, som de i prinsippet ble enige om i forrige uke. Men tross denne avtalen har de fortsatt å angripe hverandre med droner og raketter.

President Volodymyr Zelenskyj lovet tirsdag at Ukraina kommer til å holde sin del av avtalen. Han sier videre at Ukraina og USA er enige om at «tredjeparter» kan holde oppsyn med en eventuell våpenhvile.

Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov, som selv har deltatt i samtalene, understreker at det trengs flere «konsultasjoner» for å oppnå enighet om hvordan våpenhvilen skal gjennomføres, overvåkes og kontrolleres.

Videre advarer han om at Ukraina kommer til å regne det som et brudd på avtalens intensjon hvis russiske marinefartøy beveger seg utenfor den østlige delen av Svartehavet, og at landet i så fall vil påberope seg retten til selvforsvar.

Vil støtte russisk gjødseleksport

Ifølge kunngjøringen fra Trump-administrasjonen er begge land «enige om å sikre trygg navigering, stanse bruken av makt og forhindre militær bruk av handelsskip i Svartehavet», heter det.

USA oppgir også at landet vil gi støtte til Russlands eksport av gjødsel.

– USA skal hjelpe til med å gjenopprette Russlands tilgang til verdensmarkedet for landbruks- og gjødseleksport, senke maritime forsikringskostnader og styrke tilgangen til havner og betalingssystemer for slike transaksjoner, skriver Det hvite hus.

– Nyttige samtaler

En russisk forhandler kalte tidligere tirsdag samtalene for nyttige. Han sa også at Russland etter hvert vil at både FN og andre land deltar i samtalene.

– Vi snakket om alt, det var en intens dialog, ikke enkel, men veldig nyttig for oss og amerikanerne, sa Grigorij Karasin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Han legger til at samtalene fortsetter, og at verdenssamfunnet, fremfor alt FN og «visse land» skal inkluderes.

Advarer mot å overvurdere effekten av samtalene

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er ikke sikker på om Ukraina er nærmere en fred etter at USA kunngjorde enighet om en våpenhvile i Svartehavet.

I beste fall kan det være et lite skritt videre i forhandlingene, mener han.

– Jeg noterer meg at det i dag har kommet uttalelser om flere potensielle avtaler mellom USA, Ukraina og Russland. I beste fall kan dette representere et lite skritt videre i forhandlingene fram mot en bredere våpenhvile. Blant annet skal det dreie seg om avgrensede våpenhviler i Svartehavet og mot energimål, sier Eide i en skriftlig kommentar til NTB.

Han viser til at Russland ikke ønsker å iverksette avtalene før de har fått gjennomslag for et gammelt krav om at russiske matvarer og kunstgjødsel må få adgang til verdensmarkedene. Russland krever også at russiske banker igjen skal få ta i bruk det internasjonale betalingssystemet Swift innen disse sektorene.

– Vi skal derfor være svært forsiktige med å overvurdere hvilken effekt dette vil ha, sier Eide.