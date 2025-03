Sudans regjeringshær anklages for å ha bombet marked fullt av sivile

Regjeringshæren nekter samtidig for at de har rettet angrep mot sivile.

Emergency Lawyers hevdet tirsdag at flere hundre sivile ble drept i angrepet mot et marked i landsbyen Tora mandag. Den frivillige organisasjonen, som består av jurister, beskriver angrepet som et vilkårlig luftangrep.

To innbyggere som hjalp til med å begrave ofrene, sier dessuten til nyhetsbyrået AFP at de telte 270 lik. AFP har ikke klart å skaffe en uavhengig bekreftelse på dødstallet. Ettersom telenettet i stor grad er nede i Darfur, er det også vanskelig å få tak i opplysninger fra lokalt helsepersonell.

FN sier det er rapportert om «flere titall» drepte eller sårede i angrepet.

Hjelpeorganisasjoner som nyhetsbyrået AP har snakket med, opplyser samtidig at minst 54 mennesker ble drept i angrepet og den massive brannen som oppsto.

Hundrevis såret

Regjeringshæren, som siden april 2023 har vært i full krig med den paramilitære gruppa Rapid Support Forces (RSF), har ikke bekreftet at de utførte angrepet. Men regjeringshærens talsmann Nabil Abdallah beskriver anklagene om at de angrep sivile, som feilaktige.

Angrepet ødela en stor del av markedet som holdes hver uke i Tora. Landsbyen ligger rundt 80 kilometer nord for den beleirede byen el-Fasher, som er provinshovedstaden i Nord-Darfur.

– Vi har telt 270 lik som er begravd, og 380 personer som er såret, sier en ikke navngitt innbygger i Tora til AFP via satellittnettverket Starlink tirsdag.

Frykter straff

En annen innbygger bekrefter disse tallene overfor det franske nyhetsbyrået. Begge kildene ber om å få være anonyme i frykt for å bli straffet.

De sier det har vært vanskelig å transportere de sårede til nabobyen Melit på grunn av bekymringer for sikkerheten. Landsbyens lokale helsetjeneste har ikke hatt kapasitet til å behandle alle de sårede.

Angrepet skjer få dager etter at hæren gjenerobret presidentpalasset i hovedstaden Khartoum – noe som var en stor seier i krigen mot RSF.

RSF kontrollerer nesten hele Darfur, der USA har anklaget dem for å begå folkemord. RSF beskriver angrepet i landsbyen som en massakre der «flere hundre ble drept og såret».

– Forbrytelse mot menneskeheten

Over halvparten av de drepte var kvinner, ifølge en liste over ofre som AP har fått av Adam Rejal i General Coordination, en lokal gruppe som hjelper internt fordrevne i Darfur. Rejals liste viser at minst 54 mennesker er drept, 23 mennesker ble såret og sju er savnet.

– Dette er en forbrytelse mot menneskeheten og et klart brudd på alle internasjonale og humanitære lover og konvensjoner, sier Rejal.

Regjeringshærens talsmann avviser blankt at de angriper sivile og anklager videre RSF for å angripe tett befolkede områder nærmest daglig.

– I våre luftangrep følger vi reglene for målutvelgelse i tråd med folkeretten, sier Abdallah.

Mangler fly

Byen el-Fasher kontrolleres fortsatt av den sudanske regjeringshæren, men har lenge vært beleiret av den mektige militsgruppa RSF. Militsen, som ikke har et flyvåpen, angriper byen nærmest daglig med andre våpen.

FN uttrykker tirsdag dyp bekymring for fortsatte angrep mot sivile over hele landet, inkludert i Darfur. Generalsekretær António Guterres' talsmann fordømmer også opptrappingen i angrep mot befolkede områder øst i Khartoum.

Titusener av mennesker har mistet livet i den snart to år lange krigen i Sudan. Over 12 millioner mennesker er tvunget på flukt, og landet har blitt åsted for en av verdens største sult- og flyktningkriser.