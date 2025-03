Beordrer oppløsning av omstridt kirkesamfunn

Det skriver rikskringkasteren NHK. Avgjørelsen er i tråd med en stevning fra regjeringen.

Det nyreligiøse kirkesamfunnet ble stiftet av Moon Sun-myung i 1954 og er også kjent som Enhetskirken og Moon-sekten. Fra Sør-Korea har den spredt seg over hele verden.

Daværende statsminister Fumio Kishida beordret høsten 2022 en regjeringsgranskning etter at det viste seg at Abes påståtte drapsmann sa motivet for attentatet var den tidligere statsministerens antatte koblinger til kirken.

Avgjørelsen gjør at kirken fortsette sin religiøse praksis, men mister sin status som skattefri organisasjon. Blant årsakene for at regjeringen ville fjerne Den forente families status som trossamfunn er det de anser som systematisk bruk av manipulerende metoder for å innhente store donasjoner fra medlemmer.

Kirken ventes å anke avgjørelsen.

