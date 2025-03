UD har oppdatert reiseinformasjon for USA

– Vi har i dag oppdatert reiseinformasjonen for USA. Oppdateringen gjelder innreise til landet, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Laik Hanbaly i Utenriksdepartementet (UD) til VG.

Blant rådene som er oppdatert, er et avsnitt om innreise for transkjønnede. Besøkende til USA må som en del av turen søke om visum. UD understreker i reiserådet at USA nå bare anerkjenner søkerens kjønn ved fødselen.

«Når du skal søke om ESTA eller visum til USA, er det to kjønnsbetegnelser å velge imellom: Mann eller kvinne. USA anerkjenner kun søkerens kjønn ved fødselen».

Donald Trumps administrasjon har siden han tok over som president i januar, gjort det klinkende klart at føderale myndigheter i USA bare skal anerkjenne mann og kvinne som kjønn. Reisende hvis kjønn avviker fra kjønnet ved fødsel, oppfordres derfor til å kontakte den norske ambassaden før reise til USA.

Det påpekes også at visum eller et såkalt ESTA (visumfri innreise til USA) ikke lenger garanterer innreise til landet, men at amerikanske immigrasjonsmyndigheter tar en avgjørelse ved ankomst.

Flere andre land, deriblant Danmark og Finland, har den siste tiden oppdatert sine reiseråd til USA. Organisasjonen LGBT+ Danmark kontaktet nylig danske myndigheter med ønske om nye reiseråd fordi de var bekymret for transkjønnedes vilkår ved innreise til USA.