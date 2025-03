Mannen møtte i dag i Follo og Nordre Østfold Tingrett, skriver TV 2.

Han har tilstått snikfilmingen, melder VG. I retten fortalte han om at saken var et stort tillitsbrudd:

– Jeg har begått et alvorlig tillittsbrudd overfor de jeg er glad i. Jeg er enormt lei meg for det jeg har gjort, og jeg skulle ønske det var ugjort. Jeg skal gjøre det jeg kan for at dette ikke skal skje igjen, sa han ifølge VG.

Blant annet skal han ha filmet fire personer i en bolig under Arendalsuka i august i fjor.