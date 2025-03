Det melder NRK. Det at KrF snur gjør at det ligger an til flertall på Stortinget.

Tidligere har KrF vært imot bevæpnet politi, men nestleder Lindtveit Røse har ifølge NRK uttalt at det er på tide å endre i dette.

Frp har i en periode vært det eneste partiet på Stortinget som har ønsket generell bevæpning.

Partileder bekrefter

Dag Inge Ulstein bekrefter til statskanalen at partiet sitt landsstyre vedtok å stemme for generell bevæpning i helgen.