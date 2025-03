Bedehusene på Klepp får støtte fra kommunestyret

Fem bedehusforeninger i Klepp kommune mistet kulturstøtten i 2022 etter innføringen av nye retningslinjer.

Mandag har kommunestyret sagt ja til å ta et omstridt kriterium ut av retningslinjene for kulturstøtte, det melder Sambåndet.

Omstridt kriterium

Fem kristne lag fikk i 2022 avslag på sin søknad om kulturstøtte fra Klepp kommune.

Avslaget skjedde etter at kommunestyret i Klepp i 2021 vedtok å stramme inn kriteriene for støtte. Endringene førte til at aktører med tradisjonelt samlivssyn i realiteten ble forhindret i å søke om kulturstøtte. Det ble satt som krav at alle medlemmer av foreningene må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

De fem lagene som ble rammet av endringene er Ungdomsgruppa i Bore bedehus, Klepp kristelige ungdomsforening, Orre yngres, Bedehuset Betania og Fokus hverdagsmenighet.

Året etter klaget organisasjonene på avslaget, men ingen fikk medhold av kommunens klagenemnd.

Støtte fra flere hold

Statsforvalteren i Rogaland gjennomførte en lovlighetskontroll etter Klepp kommune vedtok å avslå søknadene om kulturstøtte.

I januar kom konklusjonen: Vedtakene ble opphevet.

Vedtaket fra Statsforvalteren ble støttet av kommunedirektøren Torild Lende Fjermestad, som foreslo å endre punktet som førte til støttenekt.

Nå er det altså klart at foreningene har fått støtte også fra de folkevalgte.

Flertallet stemte for å fjerne det omstridte punktet. 18 stemte for og 13 imot, ifølge Dagen.

Det betyr at de fem bedehusforeningene igjen kan få støtte på lik linje med andre organisasjoner.