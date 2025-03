Det var den islandske kringkasteren Ruv som kunne avsløre at utdanningsminister Ásthildur Lóa Þórsdóttir hadde et forhold til en 15-åring for 30 år siden.

De to møttes da hun ledet ungdomsarbeidet i den religiøse menigheten Tro og liv. De fikk også et barn sammen. Da barnet ble født var gutten 16 år og Þórsdóttir 23.

Barnets far sier selv at han fikk ha kontakt med sønnen, men at denne tilgangen ble avskåret da barnet fortsatt var under ett år. Han fortsatte å betale barnebidrag.

Han sier til Ruv at han ikke har ansett seg selv som et offer, men påpeker at han var på et vanskelig sted i livet da han søkte hjelp fra menigheten der han møtte Þórsdóttir. Forholdet med Þórsdóttir ble holdt hemmelig.

Den seksuelle lavalderen på Island er 15 år, men den var tidligere 14 år. I juridiske anliggende regnes personer under 18 år som barn. Den seksuelle lavalderen er likevel ikke absolutt, og det er ulovlig å ha samleie med noen under 18 år dersom de har et tillitsforhold til vedkommende, som for eksempel som elev.

