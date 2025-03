Danmark anbefaler transkjønnede å kontakte ambassaden før de reiser til USA

Det går fram av et oppdatert reiseråd for USA til danske statsborgere.

Der er det blant annet lagt til et avsnitt der det står at dersom man skal søke om ESTA (visumfri innreise til USA) eller visum til USA, er det to kjønn å velge mellom: mann eller kvinne.

– Hvis du har kjønnsbetegnelsen X i passet ditt, eller du har skiftet kjønn, anbefales det å kontakte den amerikanske ambassaden før reisen for veiledning om hvordan man skal forholde seg, skriver dansk UD ifølge Radio IIII.

I Danmark har de åpnet for at man kan ha kjønnsbetegnelsen «X» i passet. Dette er så langt ikke innført i Norge.

Organisasjonen LGBT+ Danmark kontaktet nylig danske myndigheter med ønske om nye reiseråd fordi de var bekymret for transkjønnedes vilkår ved innreise til USA.

– Vi er bekymret for at folk blir stoppet på flyplassen og nektet innreise, eller at de skal bli utsatt for noe grenseoverskridende eller ubehagelig på flyplassen, sier sekretariatsleder Susanne Branner Jespersen i LGBT+ Danmark til Radio IIII.

Dansk UD sier de så langt ikke har mottatt henvendelser fra danske statsborgere som har blitt avvist eller tilbakeholdt ved innreise til USA siden Trump-administrasjonen tiltrådte i januar.

(©NTB)