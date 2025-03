Høyskoler og universiteter over hele USA bøyer seg for president Donald Trumps krav. De kutter progressive retningslinjer og slår hardt ned på studentaktivisme.

Columbia University i New York varsler at de er i ferd med å godta krav fra Trump-administrasjonen. De vil unngå å miste føderal støtte på 400 millioner dollar, melder Politico.

Andre har gjort konkrete vedtak. University of California fjerner mangfoldserklæringer fra kravene i ansettelsesprosesser mens flere andre universiteter har fjernet retningslinjer for mangfold og inkludering fra sine nettsider og avlyser tilknyttede arrangement.

Palestiner fikk hovedrolle

Det startet med arrestasjonen av Mahmoud Khalil.

30-åringen er i ferd med å fullføre en mastergrad i offentlig forvaltning på prestisjeuniversitet Columbia, men han har de siste dagene fått en uventet hovedrolle i Donald Trumps pågående oppgjør med noen av USAs eliteuniversiteter.

En morgen var det et uvanlig mylder i den marmorprydede og gullfargede lobbyen i Trump Tower i New York, hvor president Donald Trump har kontor og bolig i de øverste etasjene.

Etter å ha gått inn iført nøytrale ytterklær, stod plutselig over 100 demonstranter i røde T-skjorter med slagord til støtte for den syriskfødt palestinske studenten Mahmoud Khalil. 98 av dem ble arrestert og siktet for blant annet å forstyrre offentlig orden.

Campus Protests Immigration Arrest GIKK INN: Organisasjonen Jewish Voice for Peace protesterte 13. mars mot arrestasjonen av studenten Mahmoud Khalil - inne i Trump Tower i New York. (Yuki Iwamura/AP)

Vil kaste ham ut av USA

Khalil er ikke en av de ulovlige innvandrerne som har sneket seg over grensen fra Mexico og som Trump er i ferd med å deportere. Han kom til USA på et studentvisum, har oppholdstillatelsen kjent som green card, og bor sammen med sin høygravide, amerikanske kone i en studentbolig på Columbia University.

Der dukket betjenter fra immigrasjonsmyndigheten ICE opp i begynnelsen av mars. De la Mahmoud Khalil i håndjern og kjørte ham bort med beskjed om at de ville inndra hans studentvisum og green card og deportere ham.

Ifølge flere medier er ikke Khalil siktet for noe. Men han ledet i fjor noen av de mest høyrøstede studentprotestene ved Columbia University til støtte for palestinerne i Gaza-krigen. Saken om hans arrestasjon har fått stor oppmerksomhet i amerikansk politikk.

Bruker terrorlov

President Trumps talsperson, Karoline Leavitt, har sagt at Khalil skal utvises i henhold til en paragraf som gir utenriksministeren rett til å deportere personer som står bak «aktiviteter som potensielt kan ha alvorlige, uheldige utenrikspolitiske konsekvenser».

Denne loven har tidligere kun blitt brukt mot personer som direkte finansierer terrorisme.

Trump selv har på sitt sosiale medium Truth Social beskrevet Khalil som en «ekstrem, utenlandsk, Hamas-vennlig student» som står bak «proterroristisk, antisemittisk og antiamerikansk virksomhet».

Trump har også skrevet at arrestasjonen bare er «den første av mange», og at «studenter som agiterer, vil bli fengslet eller permanent sendt tilbake til landene de kom fra».

Trump NATO FORFØLGER: Donald Trump lover at «studenter som agiterer, vil bli fengslet eller permanent sendt tilbake til landene de kom fra». (AP)

Dommer blokkerer deportasjon

Khalils tilhengere kaller arrestasjonen en bortføring og sier at det ikke er grunnlag for Trumps påstander.

Den jødiske organisasjonen Jewish Voice for Peace, som stod bak torsdagens aksjon i Trump Tower, avviser at Khalil er antisemitt og hevder at han blir forfulgt ene og alene på grunn av sine politiske meninger, og at dette representerer et hittil usett inngrep i den grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Khalils deportasjon er midlertidig blitt stoppet av en dommer i New York, mens advokatene hans forsøker å få saken prøvd i retten.

Presser universiteter

Samtidig har Trump-administrasjonen økt presset mot de store amerikanske universitetene. Her har det siden terrorangrepet mot Israel 7. oktober 2023, vært omfattende demonstrasjoner og motdemonstrasjoner knyttet til krigen i Gaza. Bloomberg melder at myndighetene etterforsker 60 universiteter for mulig antisemittisme.

The Guardian skriver at journaliststudenter ved Columbia er blitt advart av ledelsen mot å ytre meninger om Midtøsten på sosiale medier.

– Ingen kan beskytte dere, skal dekan Jelani Cobb ha sagt.

Ifølge Bloomberg tilpasser andre universiteter seg Trumps nye linje. Ved Harvard skal en bibliotekar ha blitt sparket etter å ha fjernet en plakat med israelske gisler under en propalestinsk demonstrasjon.

Yale har suspendert en propalestinsk forskningsassistent, og Cornell truer med å suspendere en studentorganisasjon som arbeider for palestinsk støtte.

En av de universitetslederne som i fjor engasjerte seg mest i debatten om hvordan universitetene bør forholde seg politisk, Wesleyan University-rektor Michael Roth, sier til Politico at mange universiteter bekjenner seg til såkalt institusjonell nøytralitet i et misforstått forsøk på å unngå kontroverser.

– Begeistringen for institusjonell nøytralitet betyr at man hever feighet til offisiell politikk, sier Michael Roth.