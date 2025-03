Torsdag besøkte Volodymyr Zelenskyj Noreg. Det var ikkje berre kuler og krutt som stod høgt på ønskelista til den ukrainske presidenten.

Vårt Land møtte KrF-leiar Dag Inge Ulstein torsdag ettermiddag, minutt etter at han hadde møtt og samtala med Zelenskyj.

– Eg spurte Zelenskyj kva Noreg no kan bidra med. Han tok opp våpenproduksjon og ammunisjon, men også situasjonen til ukrainske barn. Både barna som er i Ukraina og dei som er tvangsdeportert, seier Ulstein.

Samtalen var del av Zelenskyjs besøk til Stortinget, der han møtte stortingspresidenten og parlamentariske leiarar for dei ulike partia. Presse fekk ikkje høve til å stilla spørsmål under besøket på Stortinget.

STORFINT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj saman med stortingspresident Masud Gharahkhani og norske parlamentariske leiarar. (Maria Lavik)

– Barna har fått nye namn i Russland

Ukrainske styresmakter seier minst 20.000 barn er blitt bortførte. Dei er blitt flytta til Russland, Belarus eller russisk-okkuperte område i Ukraina, og mange blir utsett for pro-russisk propaganda.

– Zelenskyj var veldig engasjert når han snakka om dei kidnappa barna. Dette er barn som har fått nye namn og identitetar i Russland, seier Ulstein.

Ifølgje Ulstein bad Ukrainas president Noreg om å kanalisera ein del av den norske pengestøtta til organisasjonar som hjelper med å finna igjen kidnappa barn.

– No har Noreg sett av meir midlar til Ukraina, som også går på sivil humanitær hjelp. Så eg tenker det er ein viktig stad å starta, seier Ulstein.

Trump tok opp kidnappa barn – og kutta støtta

Dagen før Zelenskyj kom til Noreg, snakka han med USAs president Donald Trump på telefon. Då tok Trump opp situasjonen til ukrainske barn som er bortført.

Ifølgje pressemeldinga frå Det kvite hus lova Trump å jobba tett med begge partar for å få dei ukrainske barna heim.

På same tid har Trump kutta i støtta til prosjekt som kartlegg desse barna.

Prosjektet som blir utført av Yale School of Public Health, har ein database over 8.400 ukrainske barn som har hamna i Russland eller Belarus.

Kartlegginga er no stoppa opp, og fleire fryktar at databasen er sletta. Det melder New York Times.

PÅ PLASS: Kortesjen med den ukrainske presidenten kom til Stortinget like før klokka 16.30 torsdag. (Erlend Berge)

Helsingforskomiteen: – Barn er lett påverkelege

– Kuttet er veldig alvorleg.

Det seier Lene Wetteland, som leiar Helsingforskomiteens arbeid med dokumentasjon og ansvarleggjering.

Den norske organisasjonen har ein database over krigsbrotsverk i Ukraina. Mellom desse er eit titals bortførte ukrainske born.

Gjennom arbeidet høyrer ho om grufulle historier om bortførte barn som er komne tilbake til Ukraina.

– Eg har høyrt om barn som ikkje smiler, og som er redde dei vaksne. Eit barn gjekk med barberblad i lomma. Det er traumatiserte barn.

Ho seier bortføringane er del av Russlands psykologiske krigføring mot Ukraina. I tillegg kjem ønsket om å påverka kommande generasjonar.

– Nokon av barna som er komne tilbake, er veldig sterkt prega. Dei stolar ikkje på vaksne, dei snakkar russisk, dei er skeptiske til Ukraina. Barn er lett påverkelege.

SAKNA: Bildet er frå ein barneheim i Kherson i Ukraina, i 2022. Minst 1.000 born vart tekne frå skular og barneheimar då Russland hadde kontroll over byen. (Bernat Armangue/AP)

Russiske adopsjonssider med ukrainske barn

Lene Wetteland seier Helsingforskomiteen og deira ukrainske partnarar står klare til å jobba meir med kartlegging av dei kidnappa barna.

– Me har potensial til å gjera meir kartlegging av krigsbrotsverk, inkludert bortføring av barn. Noreg har høve til å bruke meir midlar på støtte til dette viktige arbeidet.

Ho seier mange av barna er blitt kidnappa frå barneheimar i Ukraina. Nokon barn var på sommarleir på Krym i 2014. Etter at halvøya vart annektert av Russland, fekk ikkje barna reisa tilbake heim.

– Bortføringane verkar veldig organisert. Det finst adopsjonsnettsider i Russland med ukrainske barn som blir framstilt som russiske.

Vårt Land har sett ei av desse adopsjonssidene. Her kan ein sjå ein database med barn, som inkluderer barn frå ukrainske område som Donbas og Krym.

– Det hastar å få dei ukrainske barna tilbake heim. Gutar som fyller 18, risikerer å bli sendt til å kjempa i krig mot Ukraina, seier Wetteland.

STØTTE: På Eidsvolls plass hadde mange møtt opp med ukrainske flagg. (Erlend Berge)

Ulstein: – Zelenskyj tok opp behov for skulemat

KrF-leiar Dag Inge Ulstein seier Zelenskyj tok opp fleire ting som påverka kvardagen til ukrainske barn. Eit er mangel på bomberom, som gjer at barn ikkje kan gå på skulen. Ein annan er mat.

– Landet har ei lov som seier at barn skal få gratis mat i skulen om landet er i krig. Han var veldig spent på å finna finansiering til mat når skulane skal opna til hausten.

Besøket til Zelenskyj var prega av stort sikkerheitsoppbod og hemmeleghald. I løpet av torsdagen rakk han ein audiens på Slottet, møte med regjeringa og besøk på Stortinget.

Møtet gjorde stort inntrykk på KrF-leiar Ulstein.

– Det er utruleg sterkt å sjå kor fatta han er. Med tanke på det enorme presset han er i.