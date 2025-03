Vatikanet: Pave Frans har ikke lenger behov for oksygentilførsel

Paven ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse siden midten av februar.

I flere uker har han sovet med oksygenmaske om natten, mens han på dagtid har fått høykonsentrert oksygen gjennom et tynt plastrør i nesen.

I en oppdatering onsdag opplyser Vatikanet at pavens helsetilstand er i bedring, og at han ikke lenger får ekstra oksygentilførsel. Likevel er det lite som tyder på at han kan bli utskrevet fra sykehuset med det første.

Pave Frans har en kronisk lungesykdom og som ung måtte han fjerne deler av den ene lungen.