Israel: Gjenopptakelsen av Gaza-angrepene var koordinert med USA

– Jeg kan bekrefte at gjenopptakelsen av de intense kampene har blitt koordinert fullt ut med USA. Israel har takket president Donald Trump og hans administrasjon for deres urokkelige støtte til Israel, sier talsperson for den israelske regjeringen David Mencer.

Flere hundre ble drept i de massive angrepene tirsdag, som brøt fullt med den nesten to måneder lange våpenhvilen i Gaza.

Det hvite hus har tidligere opplyst at USA ble orientert av Israel før angrepene startet. USA har også anklaget Hamas for å ha «valgt krig» ved å ikke frigi gislene og fangene som holdes i Gaza.

De israelske angrepene har møtt massiv fordømmelse internasjonalt. Også familiene til gislene som holdes på Gazastripen fordømmer de fornyede angrepene.