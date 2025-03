Får toppjobb i kirkeselskap

Han blir ny administrerende direktør i Akasia. Selskapet leverer kirke- og gravplasstjenester og har hovedkontor i Bergen. Akasia, som har 120 ansatte, jobber særlig med verneverdige bygg, middelalderbygg, kirkebygg og gravplasser.

– Kirkeløftet forsterker behovet for Akasias kompetanse både innenfor prosjekt og prosjektering og på de utførende fagene. Vi skal være en spydspiss innenfor kirkerestaurering og vil være tilgjengelig for alle som nå sitter på kirkebygg som skal rehabiliteres. Det blir spennende å lede et kirke-eid selskap i denne viktige tiden, forteller Ljosland.

Han kommer fra en stilling som senior kommunikasjonsrådgiver og partner i Apriil PR. Ljosland kjenner Akasia godt som tidligere styremedlem og senere styreleder.

Var aktiv i KrF

Tor André Ljosland var lenge aktiv i KrF. Han var nestleder i KrFU, fylkesleder, kommunestyremedlem i Notodden og ved kommunevalget i 2007 var han Norges yngste ordførerkandidat.

Fra 2011 til 2013 var han politisk rådgiver for byråd Lisbeth Iversen i Bergen.

Har utformet minnelunder

– Akasia har de siste årene gjort mange spennende oppdrag på gravplasser, særlig navnede minnelunder er det etterspørsel etter. Jeg tror også det vil være etterspørsel etter nye gravferdsformer fremover og vi ønsker å sette oss ned med gravplassmyndighetene i fellesråd og kommuner for å finne gode løsninger, sier Ljosland.