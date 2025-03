I et representantforslag fra KrF foreslår partiet at kristne konvertitter skal ha krav på beskyttelse i Norge på lik linje med forfulgte homofile.

– Regjeringen må be utlendingsforvaltningen om å likebehandle i en velbegrunnet frykt for forfølgelse, sier Dag-Inge Ulstein, partleder for KrF, til Vårt Land.

Dag-Inge Ulstein ASYL: Dag-Inge Ulstein reagerer på saker der han mener kristne asylsøkere burde fått asyl i Norge. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Partiet foreslår at Stortinget ber regjeringen å gi en instruks til utlendingsforvaltningen om hva som skal til for at lovkravet om «velbegrunnet frykt for forfølgelse» skal være oppfylt. Instruksen skal følge instruksen som ble gitt i 2012 – om seksuell orientering.

Iraneren med tilnavnet Tedy ble sendt ut av Norge og til hjemlandet Iran i starten av mars. På flyplassen i Teheran måtte han skrive under på at han er muslim.

Før helgen ble iraneren Vesam Heydari forsøkt tvangssendt til hjemlandet, men politiet måtte avbryte reisen i Istanbul da tingretten mente at han sto i fare for å bli forfulgt. Nå er Heydari tilbake i Norge.

Instruks

Regjeringen ved Justisdepartementet kan gi instrukser til lovforvaltning om hvordan lover og forskrifter skal tolkes eller praktiseres.

Formålet er å sikre at statlige organer praktiserer lover og regler i tråd med politiske føringer og nasjonal rett.

SKEPTISK: Erlend Wiborg er skeptisk til KrFs forslag.

Tror på bred støtte

Dag-Inge Ulstein mener forslaget kan få støtte fra det som regnes som en «humanitær blokk på Stortinget – SV, MDG, Venstre, Rødt og SV – i tillegg til KrF. Dette er partier som i dag utgjør et mindretall på Stortinget.

Samtidig utfordrer Ulstein partiene Høyre og Fremskrittspartiet til å støtte forslaget. Frp har i sitt partiprogram fastslått at de vil «prioritere kristne forfulgte minoriteter som ikke er trygge i eget land og i sine nærområder, i utvelgelsen av flyktninger».

Erlend Wiborg i Frp er i utgangspunktet skeptisk til forslaget som han mener vil gjøre det lettere å få asyl i Norge.

– Allerede i dag har konvertitter bedre rettssikkerhet enn andre asylsøkere. Men det er ingen tvil om at man har utfordringer i muslimske land om man har konvertert, men jeg vet også at mange prøver å utnytte asylsystemet ved å hevde at man har konvertert uten å ha gjort det. Jeg frykter KrF s forslag åpner døren slik at flere prøver å påberope seg å være konvertitt, sier Frps innvandringspolitiske talsperson.

Jeg frykter KrF s forslag åpner døren slik at flere prøver å påberope seg å være konvertitt — Erlend Wiborg, Frp

Stramme inn i stedet?

– Høyesterett – og KrF – peker på at det skjer en forskjellsbehandling av homofile og konvertitter?

– Det kan være god grunn til å samordne reglene, men det kan like godt bety at man da strammer inn for andre. Frp er mot å myke opp reglene.

– Hva betyr punktet i partiprogrammet hvis det ikke gjelder konvertitter?

– I utvelgelsen av kvoteflyktninger skal vi prioritere å hente kristne og andre minoriteter til Norge. KrFs forslag gjelder asylsøkere, sier Erlend Wiborg.

Konvertitter

Enkelte iranere som blir kristne i Norge mens de søker om asyl får ikke innvilget beskyttelse her.

Norske myndigheter mener at det er trygt å være konvertitt i Iran om man holder en lav profil og ikke blir en framtredende kristen.

Iranske Tedy ble sendt til Iran i starten av mars. Da han kom til Teheran måtte han skrive under på at han er muslim. Dette regnes ikke som forfølgelse, ifølge Utlendingsnemnda.

Vesam Heydari ble uttransportert før helga, men returnerte fra Istanbul da tingretten mente det kan være farlig for ham å vend hjem.

Høyesterett: Forskjellsbehandling

KrFs forslag kommer som svar på Høyesteretts dom i saken om iranske Tedy som hadde blitt kristen i Norge. Retten sa det rett ut: Kristne konvertitter forskjellsbehandles.

«Den uheldige forskjellsbehandlingen som er oppstått i norsk forvaltnings- og rettspraksis når det gjelder forfølgelse på grunnlag av religion og saker om forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering, bør ikke videreføres.», skrev retten i dommen.

Høyesterett pekte på mangler i loven, men kunne ikke omgjøre tidligere avgjørelser. Det er lovgiver som må endre loven for å rette opp skjevheten.

Den uheldige forskjellsbehandlingen (…) bør ikke videreføres. — Høyesterett i dom 19. desember 2024

Ha med tolk

I forslaget sitt ber KrF også om dette:

Asylsøkere skal få ha med seg «kvalifisert tolk» til møte med Utlendingsnemnda (UNE).

Mulighet for personlig oppmøte i nemnda.

De foreslår også å innføre en topartsprosess i UNE der Utlendingsdirektoratet (UDI og advokat er til stede for å sikre at saken blir godt belyst.

