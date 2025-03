Donald Trump hevder han har opphevet Bidens benådninger

I et innlegg i sin sosiale mediekanal Truth Social skriver Trump at Bidens benådninger herved er erklært ugyldige.

– «Benådningene» som søvnige Joe Biden ga den utvalgte komiteen av politiske bøller og mange andre, erklæres herved ugyldige, skriver Trump.

Det er uklart hvilke benådninger Trump referer til. Han hevder han kan oppheve benådningen fordi han påstår at Biden ikke signerte de nødvendige benådningsdokumentene selv. Ifølge Trump brukte Biden en underskriftsmaskin, noe han hevder ikke er en gyldig signatur.

– Med andre ord, Joe Biden signerte dem ikke, påstår Trump.

Biden benådet blant annet sin egen sønn Hunter Biden, som var dømt for skatte- og våpenlovbrudd. Minutter før han gikk av sørget han også for å gi flere nære familiemedlemmer såkalte forebyggende benådninger på grunn av de ustanselige angrepene fra Trump og hans alliere. Disse er ikke dømt for noe, men benådningene fungerer beskyttende hvis de skulle bli rettsforfulgt.

Fryktet hevn

Det samme gjorde han for flere tidligere embetspersoner som han fryktet kunne bli utsatt for hevnaksjoner fra Trump. Blant dem var USAs tidligere smittevernsjef Anthony Fauci og tidligere forsvarssjef Mark Milley. Begge disse har senere opplevd at Trump har fjernet en statlig finansiert livsvaktordning de hadde på grunn av sin utsatte posisjon.

Biden sørget også for å gi strafferabatt til nesten 2500 personer – noe som innebar den største benådningen på én dag i USAs historie.

De 2500 var dømt for ikkevoldelige narkotikarelaterte forbrytelser.

I desember ga Biden dessuten strafferabatt til nesten 1500 personer og benådet 39. I tillegg sørget han for at 37 dødsdømte fikk omgjort straffen til livsvarig fengsel.

– Biden var uvitende

Trump hevder imidlertid at Biden verken signerte eller visste noe om dokumentene som skulle signeres.

– De nødvendige benådningsdokumentene ble ikke forklart for ham, og Biden godkjente dem ikke. Han visste ikke om det, og de som gjorde det, kan ha begått en forbrytelse, hevder Trump.

Når en benådning fra en president har trådt i kraft, anses den imidlertid som endelig, og det finnes ingen mekanisme som tillater at en annen president opphever den. Dette er nedfelt i den amerikanske grunnloven.

Den eneste måten en benådning i teorien kan oppheves, er gjennom en rettslig prosess i domstolene, men det krever mer enn en presidentordre. En ny president kan utstede nye benådninger, men ikke oppheve eller reversere tidligere benådninger.