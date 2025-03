Paven sier han står overfor en krevende periode

– Jeg deler disse tankene med dere mens jeg står overfor en krevende periode, og jeg slutter meg til så mange brødre og søstre som er syke og skjøre slik som jeg er nå, sier paven i en uttalelse formidlet av Vatikanet.

– Kroppene våre er svake, men selv slik som dette kan ingenting hindre oss i å elske, be, gi oss hen, være der for hverandre, i tro, og vise tegn på håp, sier han videre.

Paven ble innlagt på sykehus 14. februar med dobbeltsidig lungebetennelse. Søndagsprekenen hans, som han vanligvis holder fra et vindu over Petersplassen, blir derfor gitt skriftlig for femte gang på rad.