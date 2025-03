Sier nei til å utrede dødshjelp – viser til morens død

Skal SV si ja eller nei til å utrede selvbestemt assistert livsavslutning?

Spørsmålet vil trolig komme opp til avstemning på partiets landsmøte denne helgen. Både i programkomiteen og landsstyret ønsker et mindretall å si ja til dette.

Nå røper partileder Kirsti Bergstø at hun tilhører nei-siden og letter på sløret om hvorfor. SV-lederen dyrekjøpt og personlig erfaring om smerter ved livets slutt.

– Jeg har selv nettopp vært i en situasjon, der jeg har vært pårørende til en døende med enorme smerter, sier Bergstø til Vårt Land.

SV-toppen sikter til moren sin, Erna, som døde nylig. Før jul tok SV-lederen permisjon for å være med den alvorlig kreftsyke moren sin. I januar fortalte Bergstø selv sin Facebook-side at moren var død.

– De veldig vanskelige dilemmaene i liv og død er krevende, sier Bergstø nå.

Bergstø om dødshjelp: – For mange krevende etiske grenseganger

– Det er forståelig at man kan gå inn for assistanse, som kan avslutte smerte og avslutte liv, av kjærlighet til mennesket, sier Bergstø.

– Men jeg synes det er for mange krevende etiske grenseganger til at det kan være en løsning på sikt, fortsetter hun.

Partilederen har flere motforestillinger mot selvbestemt assistert livavslutning og andre former for dødshjelp.

For det første vil det bety at helsepersonell vil måtte bidra til å ta liv fremfor å redde liv, slik de er utdannet til, påpeker Bergstø.

– Jeg er også redd for hva det vil bety fremover i en velferd under press og med underbemanning.

I en slik situasjon kan syke mennesker oppleve seg som en byrde, frykter SV-lederen.

– I de spørsmålene der må man alltid spørre hvor frivilligheten egentlig er, sier hun.

Bergstø tror det blir avstemning i SV om assistert livsavslutning

Også Kirsti Bergstø forventer at dissensen om å utrede selvbestemt assistert livsavslutning vil bli opprettholdt og stemt over på helgens SV-landsmøte.

Andre nøkkelpersoner Vårt Land har snakket med på sentralt hold i SV, tror det godt kan bli flertall for dette.

Et mer radikalt forsalg om å innføre aktiv dødshjelp var bare få stemmer unna å bli vedtatt på landsmøtet for to år siden.

Denne gangen er det kun snakk om en utredning og ordlyden er nå endret til «selvbestemt assistert livsavslutning». Nylig gikk Venstre inn for dette.

– Nå er det et ganske mildt forslag, som går inn for en kommisjon for å utrede spørsmålet. Så om SV skulle lande på et ja der, betyr ikke det at standpunktet til partiet er lagt, sier Kirsti Bergstø til Vårt Land.