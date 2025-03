Russland: Norge bryter Svalbardtraktaten

– Svalbard blir i økende grad trukket inn i Norges militære og politiske planlegging, som involverer USA og Nato, heter det i en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet fredag.

Russland viser til at det er etablert anlegg på Svalbard som har både sivil og militær funksjon, men uten å gå i detalj.

Russisk UD opplyser videre at de har gitt uttrykk for sin bekymring under et arbeidsmøte med Norges ambassadør i Moskva, Robert Kvile.

Demilitarisert

Russland oppfordrer Norge til å avstå fra enhver aktivitet som kan undergrave den juridiske statusen til Svalbard, heter det.

I Svalbardtraktaten fra 1920 slås det fast at øygruppen aldri skal benyttes i krigsøyemed.

Russland hevder anlegg på Svalbard benyttes til militære formål.

– Inkludert til gjennomføring av kamphandlinger på tredjelands territorium, hevder de.

Også tidligere har Russland klaget på dette, blant annet i desember.

Det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova viste da til bakkestasjonen SvalSat rett vest for Longyearbyen.

Norge avviser

Utenriksdepartementet i Oslo avviser anklagen fra Russland.

– Svalbard er en del av Norge og en del av Nato. Norske myndigheter opptrer selvfølgelig i tråd med Svalbardtraktaten, sier pressevakt Mathias Rongved til NTB.

Professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole mener utspillet fra Russland må ses i sammenheng med at Norge nylig økte støtten til Ukraina.

Markeringsbehov

– Det kan nok være et markeringsbehov for å vise litt styrke og fortsette å sette seg i respekt i det som kanskje er Russlands aller viktigste operasjonsområde for det viktigste utenrikspolitiske instrumentet til deres, nemlig de sju kjernefysiske atomubåtene som ligger på vestsiden av Kolafjorden, sier Heier til NTB.

Han mener Norge er «ekstremt påpasselige» med å hindre at sivile ressurser på Svalbard benyttes til militære formål, men det er en oppfatning som ikke deles av tidligere NRK-journalist og forfatter Bård Wormdal.

Satellittanlegg

Wormdal mener at Russlands protest åpenbart er rettet mot SvalSat.

– Dette har jeg advart mot lenge, sier han til NTB.

Satellittstasjonen på Svalbard henter ned data fra det kommersielle satellittselskapet Maxars seks satellitter, som blant andre Pentagon benytter seg av.

– Spørsmålet er ikke om anlegget på Svalbard er sivilt eller militært, men om det benyttes til krigslignende formål i strid med traktaten. Det har jeg dokumentert at de gjør, sier Wormdal.

Bilder fra slagmarken

I boken «Satellittkrigen» viste han blant annet til hvordan USA via anlegget på Svalbard fikk tilgang på høyoppløselige satellittbilder fra Afghanistan til bruk i amerikanske styrkers krig mot Taliban.

Det samme gjør nå Ukraina gjennom sitt samarbeid med amerikansk etterretning. Dette er helt åpenbart krigslignende formål, påpeker Wormdal.

Maxar er ikke alene om å laste ned data fra satellitter på Svalbard, det gjør også amerikanske Capella som har flere kontrakter med Pentagon, påpeker han.

Trump stanset

President Donald Trump stanset tidligere i måneden USAs deling av etterretningsdata med Ukraina, blant annet satellittbilder fra Maxar. Dette for å presse ukrainerne til forhandlingsbordet.

Maxar kommenterte selv følgene av Trumps beslutning.

– Maxar har kontrakter med den amerikanske regjeringen og dusinvis av allierte og partnernasjoner rundt om i verden for å levere satellittbilder og andre geospatiale data. Kundene beslutter selv hvordan de bruker og deler disse dataene, het det i en pressemelding fra selskapet.

– En av disse kontraktene er GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery-programmet), et amerikansk statlig program som gir tilgang til kommersielle satellittbilder som er bestilt og samlet inn av den amerikanske regjeringen. Den amerikanske regjeringen har midlertidig suspendert ukrainske kontoer i GEGD, opplyste Maxar.